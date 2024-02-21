حماس: تعليق مساعدات برنامج الأغذية العالمي سيضاعف المعاناة في شمال غزة

حماس: تعليق مساعدات برنامج الأغذية العالمي سيضاعف المعاناة في شمال غزة
التاريخ
2/21/2024 6:11:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تعليق برنامج الأغذية العالمي المساعدات لشمال قطاع غزة، هو تسليم بالواقع الذي يفرضه العدو على شعب غزة لإبادته، وتطور خطير سيضاعف المعاناة الإنسانية.
ودعت الحركة، الوكالات الأممية إلى الضغط على الاحتلال، عبر الإعلان عن العودة للعمل في شمال قطاع غزة.
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