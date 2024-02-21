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حماس: تعليق مساعدات برنامج الأغذية العالمي سيضاعف المعاناة في شمال غزة

2/21/2024 6:11:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تعليق برنامج الأغذية العالمي المساعدات لشمال قطاع غزة، هو تسليم بالواقع الذي يفرضه العدو على شعب غزة لإبادته، وتطور خطير سيضاعف المعاناة الإنسانية.


ودعت الحركة، الوكالات الأممية إلى الضغط على الاحتلال، عبر الإعلان عن العودة للعمل في شمال قطاع غزة.


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