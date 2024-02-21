التنمية تكرم دور رعاية الأطفال الحاصلة على نتائج متميزة في معايير ضبط الجودة

MENAFN - Al Wakeel News)كرّمت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، دور الإيواء الحاصلة على نتائج متميزة في معايير الاعتمادية وضبط الجودة.



وقالت بني مصطفى، خلال التكريم الذي أقيم في مبنى الوزارة، إنّ تقييم الدور وفق معايير ضبط الجودة ينبثق من محاور استراتيجية دور الرعاية والحماية، والتي تحظى باهتمام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، حفظه الله، والتي حددت الالتزام بالتدابير الآمنة للتعامل مع هذه الفئة لتقديم الرعاية والحماية لها، بما يراعي مصلحتها الفضلى وكرامتها الإنسانية، ووفق أفضل الممارسات العالمية.



وأكدت، أهمية برنامج الرعاية اللاحقة، وسيما ونحن على أعتاب إقرار قانون التنمية الاجتماعية، من خلال تعزيز المهارات الحياتية والتعليمية للأطفال في دور الرعاية والحماية، الرسمية والتطوعية، لمساعدتهم في الاندماج بشكل فاعل وإيجابي في المجتمع المحلي، وهذا ينقلنا من مفهوم الإيواء إلى المفهوم التنموي في الخدمات المقدمة لهم، لافتةً إلى أهمية المحافظة على مخرجات برنامج الرعاية اللاحقة، والتركيز على تطوير المهارات الحياتية والاندماج في المجتمعات المحلية.

ولفتت إلى أهمية تعزيز قدرات العاملين في دور رعاية الأطفال وخاصة في ظل توجه الوزارة لمهننة العمل الاجتماعي، وتفعيل الجانب الرقابي لدى دور الرعاية، وخصوصاً التطوعية.



كما أكدت أهمية النتائج التي حققتها الدور، ما يشكل حافزًا لتجويد الخدمات التي تقدمها لتنعكس على باقي مؤسسات الرعاية الأخرى.

