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استشهاد 8 مرضى نتيجة توقف الكهرباء بمستشفى ناصر

2/21/2024 6:11:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة بغزة إن 8 مرضى استشهدوا نتيجة توقف المولد الكهربائي ووقف الأوكسجين عن المرضى، في مجمع ناصر الطبي.


وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض إخراج جثامين الشهداء من المجمع لدفنهم.


وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لدفن الشهداء الثمانية.


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