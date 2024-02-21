استشهاد 8 مرضى نتيجة توقف الكهرباء بمستشفى ناصر
التاريخ
2/21/2024 6:11:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة بغزة إن 8 مرضى استشهدوا نتيجة توقف المولد الكهربائي ووقف الأوكسجين عن المرضى، في مجمع ناصر الطبي.
وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض إخراج جثامين الشهداء من المجمع لدفنهم.
وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لدفن الشهداء الثمانية.
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