التمارين الأسبوعية فعّالة في خفض الوزن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص يمكن أن يفقدوا الوزن حتى لو قاموا بجمع كل تمارينهم الأسبوعية في يوم أو يومين.

وأفاد الباحثون بأن التمارين الطويلة لمدة يوم أو يومين في الأسبوع يمكن أن تحقق نفس خسارة الوزن التي تحققها التمارين القصيرة المنتشرة على مدار الأسبوع.



وأجريت الدراسة في مستشفى فواي في بكين، ووفق "هيلث داي" يمكن أن يستفيد من يضطرون إلى الجلوس معظم يوم العمل من هذا النهج في ممارسة الرياضة.



وحلّل فريق البحث بيانات أكثر من 9600 مشارك في مسح سنوي للصحة والتغذية في الولايات المتحدة من عام 2011 إلى عام 2018. وتراوحت أعمارهم بين 20 و59 عاماً.



محاربو عطلة نهاية الأسبوع

وكشفت النتائج أن حوالي 772 شخصاً التزموا بنمط "المحارب في عطلة نهاية الأسبوع"، وشارك 3277 في نمط نشاط بدني منتظم يتوافق مع الإرشادات اليومية، وكان 5580 شخصاً مستقرين.



وأظهرت النتائج أن محاربي عطلة نهاية الأسبوع ومجموعات التمارين الرياضية المنتظمة كان لديهم انخفاض أكبر بنسبة الدهون في البطن ومحيط الخصر وكتلة الدهون في الجسم ومؤشر كتلة الجسم، مقارنة بمن كانوا غير نشطين.



وقالت النتائج: "إن الدراسة تقدم خياراً بديلاً للحفاظ على اللياقة البدنية، وهو أن أي نشاط أفضل من عدم النشاط".



وتوصي الإرشادات بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعياً من النشاط البدني المعتدل، أو 75 دقيقة أسبوعياً من التمارين القوية.

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