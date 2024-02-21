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وسط مقاومة كبيرة .. كتائب القسام تقنص جنديا إسرائيليا في حي الزيتون

2/21/2024 6:11:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام أنها قنصت جنديا إسرائيليا في حي الزيتون بمدينة غزة، وأصابته إصابة مباشرة.


وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن قوات الجيش واجهت 3 حوادث خطيرة في حي الزيتون بمدينة غزة، أسفرت عن وقوع خسائر بشرية.


وأضافت أن الجيش واجه مقاومة كبيرة ومعارك صعبة خلال العملية.


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