لجنة فلسطين النيابية: ما يجري في غزة هو عقاب جماعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة فلسطين النيابية فراس السواعير، إن ما يجري في قطاع غزة هو عقاب جماعي ترفضه كل الشرائع والأديان والمواثيق والقوانين الدولية.



وأضاف السواعير، خلال لقاء اللجنة مع الحملة الشعبية ضد الإبادة في غزة، أنه لا يوجد قرار قطعي وصارم من المجتمع الدولي حتى اللحظة لوقف العدوان على القطاع المحاصر رغم استمرار العدوان لأكثر من 130 يوما.



وأشار إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "تشهد استهدافا واضحا لوقف عملياتها وهي الشاهد الأكبر والاقوى على المأساة الفلسطينية".



وأكد أن الموقف الأردني رسميا وشعبيا ما زال ثابتا على ضرورة وقف هذه الحرب الإسرائيلية على غزة والسماح للمساعدات الإغاثية والإنسانية بالتدفق بانسيابية إلى القطاع، مشيرا إلى دور جلالة الملك ونشاطاته التي لم تتوقف منذ اليوم الأول للحرب على القطاع.



بدورهم بين عدد من أعضاء الحملة الشعبية ضد الإبادة في غزة، بأنهم زاروا جميع المنظمات الدولية والإنسانية لتقديم عرائض لهم، ليتبنوا في بياناتهم واخيارهم بأن ما يجري في غزة يرقى إلى الإبادة الجماعية.



وأضافوا أنهم يقفون خلف الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك، مبينين أن حملتهم تمثل الجميع.



وقال النواب الحاضرون إنهم "جاهزون لتقديم أي دعم ترغب فيه الحملة لإيصال كلمتهم، ودعم الموقف الأردني على الصعيد الرسمي والشعبي.