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وزارة الزراعة: مشروع الحصاد المائي هو مفتاح لحل مشكلة نقص المياه في الطفيلة

2/21/2024 6:11:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لوزير الزراعة محمد الحياري، اليوم الأربعاء، إن الحصاد المائي هو مفتاح لحل مشكلة نقص المياه في محافظة الطفيلة.


وأشار الحياري، خلال زيارة له مع السفير النرويج في الأردن إسبين ليندبيك، وممثل الفاو في الأردن نبيل عساف لمحافظة الطفيلة، إلى أن الترابط والتعاون بين الأردن وسفارة النرويج في الأردن لا يقتصر فقط على الأمور السياسية والاقتصادية، بل على المبادئ الإنسانية أيضا وخصوصا فيما يتعلق في الأزمة السورية في الأردن.


وبحسب بيان للفاو، فقد تمت زيارة مواقع تنفيذ بعض أنشطة المشروع " التحول إلى أنظمة غذائية زراعية أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة" والممول من سفارة النرويج.


وتهدف هذه الزيارة للاطلاع على تنفيذ أنشطة المشروع في ميدان والاجتماع مع المستفيدين منه ومناقشة التحديات والحلول والتوصيات والطرق الممكنة لزيادة إثر المشروع على حياة المستفيدين.


وخلال الزيارة وأوضح إسبين ليندبيك تواصل النرويج التزامها بدعم الأردن.

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