صحة غزة: 118 شهيدًا و163 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة بغزة، يوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 29.313 شهيدا و69.333 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وأشارت الصحة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيدا و163 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".



وبينت أنه ما زال "عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم ".

