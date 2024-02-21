صحة غزة: 118 شهيدًا و163 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة بغزة، يوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 29.313 شهيدا و69.333 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأشارت الصحة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيدا و163 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وبينت أنه ما زال "عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم ".
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