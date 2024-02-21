جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد عارف القدومي في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN-
شيعت جماهير غفيرة في مدينة جنين، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد عارف مروان عارف علي" القدومي" (26 عاما) من قرية كفر قدوم في قلقيلية، والذي أستشهد في مخيم جنين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، المدينة ومخيمها الليلة الماضية.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وجابوا شوارع جنين ورددوا الهتافات الداعية لرص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية ليتمكن شعبنا من التصدي لجرائم الاحتلال وعدوانه.
وألقي خلال مهرجان التشييع عدة كلمات لحركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية الذين أشادوا بالدور الوطني والنضالي للشهيد.
ونقل جثمان الشهيد إلى مسقط رأسه في قلقيلية لتشييع جثمانه وإلقاء نظرة الوداع عليه.
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