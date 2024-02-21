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جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد عارف القدومي في جنين

2/21/2024 6:10:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN-
شيعت جماهير غفيرة في مدينة جنين، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد عارف مروان عارف علي" القدومي" (26 عاما) من قرية كفر قدوم في قلقيلية، والذي أستشهد في مخيم جنين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، المدينة ومخيمها الليلة الماضية.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وجابوا شوارع جنين ورددوا الهتافات الداعية لرص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية ليتمكن شعبنا من التصدي لجرائم الاحتلال وعدوانه.

وألقي خلال مهرجان التشييع عدة كلمات لحركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية الذين أشادوا بالدور الوطني والنضالي للشهيد.

ونقل جثمان الشهيد إلى مسقط رأسه في قلقيلية لتشييع جثمانه وإلقاء نظرة الوداع عليه.


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