استشهاد لبنانية واصابة طفلتها بجروح خطيرة في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- اُستشهدت مواطنة لبنانية، فيما أُصيبت طفلتها بجروح خطيرة، ظهر اليوم الأربعاء، في غارة اسرائيلية استهدفت بلدة مجدل زون جنوب لبنان.
وصباح اليوم، تجدّد القصف الإسرائيلي على عدد من البلدات جنوب لبنان، حيث استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات طير حرفا، والجبين، وعلما الشعب، والضهيرة، ومجدل زون.
كما استهدف جيش الاحتلال بنيران رشاشاته جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي، تزامناً مع تحليق الطيران الاستطلاعي طوال الليل وحتى الصباح فوق قرى صور وبنت جبيل.
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