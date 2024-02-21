استشهاد المعتقل خالد الشاويش من مخيم الفارعة في سجن نفحة

MENAFN - Palestine News Network ) طوباس/PNN- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، اليوم الأربعاء، استشهاد المعتقل خالد الشاويش (53 عاما)، من مخيم الفارعة شمال طوباس، وهو معتقل منذ تاريخ 28 أيار/ مايو 2007، ومحكوم بالسّجن المؤبد 11 مرة.

وباستشهاد المعتقل الشاويش (53 عاما)، ترتفع حصيلة شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 246 شهيدا.

والمعتقل الشاويش كان أحد الحالات المرضية المزمنة في سجون الاحتلال، وهو الشهيد التاسع في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على شعبنا في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والشهداء هم: عمر دراغمة واستشهد في 23 تشرين الأول/ اكتوبر، وعرفات حمدان في 24 تشرين الأول/ اكتوبر، وماجد زقول في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، وعبد الرحمن مرعي في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، وثائر أبو عصب في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، وعبد الرحمن البحش بتاريخ 1 كانون الثاني/ يناير 2024، وآخرهم المعتقل الإداري محمد أحمد راتب الصبار في 8 فبراير/ شباط الجاري.

واعتقل الشاويش عام 1993، بعد أن ألقت القبض عليه وحدة خاصة في قوات الاحتلال. وأمضى في سجون الاحتلال ما يقارب 4 اعوام، دون إثبات تهمة عليه.

وأُطلق سراحه عام 1996، والتحق بعد ذلك بصفوف السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحديداً في جهاز "قوات الـ17، وتعرض لإصابة بليغة برصاص جيش الاحتلال عام 2001، وأدت إلى إصابته بالشلل، وبعد ستة أعوام على إصابته اعتقلته قوات الاحتلال في 28 أيار/ مايو 2007، وحكمت عليه بالسّجن المؤبد (11) مرة.

وكان يعاني أوجاعاً مستمرة، وتراجعا في وضعه الصحي، وبالإضافة إلى كسور في يده اليمنى.

ولد المعتقل الشاويش في 14 كانون الثاني/ يناير عام 1971، ودرس في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في مخيم الفارعة، وهو متزوج، ولديه أربعة أبناء، أحدهم نجله قتيبة أمضى في سجون الاحتلال 5 سنوات ونصف، واستشهد شقيقه موسى عام 1992، وشقيقه ناصر محكوم بالسَّجن المؤبَّد 5 مرات، فيما أمضى شقيقه محمد 11 عاما في سجون الاحتلال.