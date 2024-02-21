وول ستريت جورنال: إسرائيل تشق طريقا يقسم قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- يشق الجيش الإسرائيلي طريقا عبر وسط غزة، لتسهيل تنفيذ عملياته التالية ضمن حربه التي يشنها على القطاع، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وذكرت الصحيفة، أن "الطريق المرصوف بالحصى هو واحد من عدد من المحاولات الإسرائيلية لإعادة تشكيل تضاريس غزة، ومنح جيشها حرية الحركة وإحكام قبضته على القطاع".

ويقسم الممر الواقع جنوب مدينة غزة ويمتد لنحو 5 أميال من الحدود إلى الساحل، قطاع غزة إلى قسمين، على طول شريط من الأرض من الشرق إلى الغرب تحتله القوات الإسرائيلية منذ بداية الحرب المستمرة للشهر الخامس.

ويأتي بناء الطريق وتوسيعه في الوقت الذي يقوم فيه الجيش الإسرائيلي أيضًا ببناء منطقة عازلة بطول كيلومتر واحد تقريبًا داخل حدود غزة، حيث سيُمنع الفلسطينيون من الدخول إليها.

ومن المفترض أن يتم استخدام الطريق بين الشرق والغرب وتسيير دوريات فيه، إلى حين انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي قد تستمر لأشهر أو حتى سنوات، بحسب المسؤولين الإسرائيليين الذين يقولون إنهم لا ينوون احتلال غزة بشكل دائم ولكنهم يخططون للحفاظ على "السيطرة الأمنية" داخل حدودها لفترة غير محددة.

وقال مسؤول عسكري، إن القوات الإسرائيلية تحرس الطريق لمنع "هجمات المسلحين".

وبحسب الصحيفة، "يقول المسؤولون الإسرائيليون، إنهم سيستمرون في احتجاز النازحين من سكان غزة على الأقل حتى انتهاء العملية العسكرية في الشمال، والتوصل إلى اتفاق بشأن عودة الرهائن والقتلى الإسرائيليين".

وعن المدة التي تخطط إسرائيل لاستخدام الممر خلالها بين الشرق والغرب، نقلت الصحيفة عن العقيد المتقاعد في الجيش الإسرائيلي ميري إيسين قوله: "أود أن أسميها طويلة الأجل ومؤقتة. بالتأكيد حتى عام 2024 بأكمله".

وأضاف: "إذا نظرتم إلى الصورة، يمكنكم أن تروا أنه يمتد بموازاة الطريق المعبد الحالي بين الشرق والغرب إلى الشمال قليلاً".

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق يعقوب ناغل، إن الطريق سيخلق انقسامًا واضحًا بين شمال قطاع غزة وبقية القطاع.

ورأت الصحيفة، أن "إسرائيل انتقلت بالفعل في شمال غزة إلى ما تسميه المرحلة الثالثة من الحرب، والتي يتم فيها استبدال تحركات القوات الكبيرة بغارات أكثر استهدافًا".

وأضافت: "كانت المرحلة الأولى هي القصف الجوي على غزة في الأسابيع الأولى، تلاها الاجتياح البري الذي لا يزال جارياً في الجنوب".

ويقدر المسؤولون الإسرائيليون أن ما بين 150- 200 ألف من سكان غزة لا يزالون يعيشون في مدينة غزة التي كان عدد سكانها قبل الحرب يناهز 1.2 مليون نسمة.