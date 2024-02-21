إعلام عبري يرجح اغتيال شخصية إيرانية بارزة في غارة دمشق

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- كشفت قناة "الأخبار 12" العبرية، بأن المبنى الذي تعرض للقصف في العاصمة السورية دمشق، صباح اليوم الأربعاء، يزوره باعتياد شخصيات إيرانية، وأخرى من "حزب الله"، مرجحة أن يكون هدف القصف هو شخصية إيرانية رفيعة.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت، صباح الأربعاء، بوقوع غارة على حي سكني بالعاصمة السورية، تسببت باستشهاد شخصين.

واستهدفت الغارة حيًا سكنيًا في كفرسوسة بالعاصمة دمشق، يقع على مقربة من مدرسة البيادر.

حي كفر سوسة الذي يضم العديد من المقار الأمنية، تعرض لغارة إسرائيلية سابقة في شباط/ فبراير 2023، تسبب بمقتل عسكريين إيرانيين.

وذكرت قناة "الأخبار 12" أن الهجوم الذي تنسبه مصادر سورية لإسرائيل، نُفذ بثلاثة صواريخ موجهة، وأودى بحياة شخصين، وأن المستهدف كان شخصية إيرانية رفيعة، مضيفة أن البناية التي تعرضت للهجوم تستضيف مقر قيادة لميليشيات إيرانية.

بدورها، أشارت قناة "أخبار 13" العبرية، إلى أن الحي المستهدف بالعاصمة السورية يُعرَف عنه أن من بين قاطنيه شخصيات من حزب الله ومن الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن الحديث ربما يكون عن اغتيال مستهدف، في الحي ذاته الذي شهد اغتيال قيادي في حزب الله، عماد مغنية، في شباط/ فبراير 2008.

وأكدت أن البناية المستهدفة تضم مسؤولين من حزب الله والحرس الثوري، وأن الصواريخ الموجهة أصابت الطابقين الرابع والخامس.

وأوضحت أن آخر هجوم إسرائيلي على تلك المنطقة كان في شباط/ فبراير العام الماضي.

وفي الوقت نفسه ذكرت القناة الإسرائيلية السابعة، أن حصيلة القتلى جراء القصف المنسوب لإسرائيل بلغت 3 شهداء حتى الآن فيما أُصيب 8 أشخاص.

وذهب موقع "أخبار JDN" العبري، إلى أن الحي المستهدف بالعاصمة السورية يضم مكاتب تخص وكالات أمنية، وكان قد شهد تصفية وكلاء عسكريين إيرانيين.

وأشار إلى أن الصور المنشورة توضح أن الإصابة بالصواريخ الموجهة كانت دقيقة نسبيًا، وأنها أحدثت ضررًا بطابقين فحسب، مع أن البناية متعددة الطوابق؛ ما يعني أنها استهدفت شققا سكنية بعينها.



