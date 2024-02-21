القاهرة ترفض منح التأشيرة للإسرائيليين.. الإعلام العبري يتحدث عن السياحة في مصر بعد الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- كشف التلفزيون الإسرائيلي في تقرير له، اليوم الأربعاء، أنه رغم الحرب في غزة وتوقف مصر عن منح التأشيرات للإسرائيليين، إلا أن عشرات السياح الإسرائيليين زاروا مصر.

وقال موقع mako التابع للقناة العاشرة الإسرائيلية، إنه على الرغم من تحذير السفر الشديد وجريمة القتل في الإسكندرية التي وقعت يوم 8 أكتوبر من العام الماضي وراح فيها عدد من الإسرائيليين، إلا أن العشرات من الإسرائيليين وصلوا إلى مصر في الأشهر الأخيرة.

وقال بعض السائحين الإسرائيليين إنهم واجهوا مشكلة مع السفارة المصرية في إسرائيل، التي رفضت إصدار تأشيرات لهم، رغم أن هذا مخالف لاتفاقيات السلام، حيث قالت السفارة لهم إنه إذا كان الأمر صعبا في السابق، فلا توجد فرصة اليوم على الإطلاق.

وأشار التلفزيون الإسرائيلي إلى أنه منذ بداية الحرب على غزة، تدهورت العلاقات بين إسرائيل ومصر، ودخلت البلاد في قائمة تحذيرات السفر الشديدة وخرجت مظاهرات قليلة ضد إسرائيل في الشوارع. بالإضافة إلى ذلك، في 8 أكتوبر، قُتل سائحان إسرائيليان كانا يسافران ضمن مجموعة منظمة في الإسكندرية.

وعلى الرغم من كل شيء، قرر عشرات الإسرائيليين، خلال الأشهر الأربعة الماضية، الذهاب في إجازة أو في رحلات عمل، مع العلم أنهم يخاطرون بحياتهم.

وقالت إحدى الإسرائيليات التي سافرت إلى مصر مع زوجها: "لدينا أصدقاء في القاهرة والإسكندرية.. لقد اعتقد أفراد العائلة والأصدقاء أننا مجانين للسفر إلى مصر في منتصف الحرب، لكننا استمتعنا كثيرا لمدة أسبوعين ولم نقل إننا إسرائيليون".

وكان شرطي مصر قد أطلق النار من سلاحه الشخصي خلال تواجد فوج إسرائيلي سياحي في منطقة عامود الصواري، في الإسكندرية يوم8 أكتوبر الماضي تزامنا مع إطلاق عملية "طوفان الأقصى".

وقال المصدر الأمني إن "اثنين من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما وأحد المصريين وأضيب آخر بجروح، حيث تم على الفور القبض على عنصر الشرطة".



