تقرير: تدهور مكانة إسرائيل الدولية بوتيرة متسارعة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- وصف محلل الشؤون الاستخباراتية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رونين برغمان، اليوم الأربعاء، الأجواء التي سادت مؤتمر ميونيخ الأمني، المنعقد في الأيام الأخيرة، بسبب الحرب على غزة، بأنها تدل على أن "إسرائيل موجودة في ذروة تحوّل يزداد تفاقما وشدة، ويجري بوتيرة متسارعة وفي نهايته ستكون دولة معزولة، منبوذة، مقاطعة وبغيضة".

وأضاف أن هذا الانطباع تعالى من أي منصة ونقاش ومحادثة جانبية في أروقة المؤتمر، وأن المسؤولين الإسرائيليين الذين حضروا المؤتمر وفي مقدمتهم رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، انقسموا إلى قسمين، "أولئك الذين يعانون من كآبة عميقة، وأولئك الذين يعتقدون أنه يوجد أمل، ملزمون بالقتال، وفي جميع الأحوال هم ملزمون بإظهار هدوء ومناعة تجاه الخارج، لأن على أحد ما يجب أن يكون متفائلا قليلا".

ونقل بيرغمان عن مسؤول إسرائيلي وصفه بأنه "رفيع جدا"، قوله إنه "ليت من هنا، من ميونيخ، ترفع راية حمراء كي تحاول أن تشرح خطورة الوضع لمواطني دولة إسرائيل، وربما لقادتها أيضا".

وأضاف المسؤول نفسه "أنا قلق لأن التحولات التي نراها هنا، في جميع الأحداث في المؤتمر، هذا التآكل في النظرة إلينا، التدهور إلى الهاوية، بانهيار مكانة إسرائيل الدولية، ستتحول إلى سقوط حر. هكذا هي الأمور عند الهاويات. أنت ترى طرف الجرف، وتبذل جهودا كبيرة كي تتوقف أو تؤخر الوصول إلى هناك على الأقل، وتتمسك بأي حجر أو كومة تراب، حتى ذرة التراب الأخيرة، لكن إذا لم تنجح بالتوقف ووصلت إلى هناك، عندها يكون السقوط من هناك حرا إلى الأسفل".

وتابع المسؤول الإسرائيلي أنه "أخشى أننا نتمسك بذرة التراب هذه، عند المرتفع في طرف الجرف، وإذا لم نتوقف هنا، فإنه في مؤتمر مدريد المقبل سننظر إلى الخلف ونقول أننا خطونا هذه السنة خطوة كبيرة إلى الأمام، إلى هاوية الموت".

ولفت برغمان إلى تغريدة نشرها المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، أن "إلى جميع الضالعين: مكتبي يحقق بشكل حثيث في أي جريمة حرب تبدو أنها ارتكبت. ومن ينتهك القانون سيتحمل المسؤولية".

وقال المسؤول الإسرائيلي الرفيع معقبا على تغريدة خان، إن "هذا تحذير كبير لإسرائيل قبل فتح تحقيق وربما قبل تقديم لوائح اتهام. وهناك انهيار سياسي شامل وبدأ التعبير عنه في الحلبة القانونية، من خلال عقوبات أميركية وبريطانية، تلميحات بإعلان الاعتراف بدولة فلسطينية، قرار محكمة في هولندا بحظر بيع أسلحة لإسرائيل، توقف إيطاليا عن بيع أسلحة، خفض التدريج الائتماني، والآن بيان المدعي".

ونقل بيرغمان عن مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي قوله إنه "يتوقع أن ينضم الاتحاد قريبا من خلال قائمة سوداء خاصة به" إلى القوائم السوداء الأميركية والبريطانية والفرنسية التي تفرض عقوبات على مستوطنين. وأشار إلى أنه "من هنا ستكون الطريق قصيرة لإدخال سياسيين وربما ضباط في الجيش الإسرائيلي أيضا إلى قوائم مشابهة".

وأضاف بيرغمان أن زعيما أوروبيا هاما ومعروفا ومؤيدا لإسرائيل قال للمسؤول الإسرائيل الرفيع، "إنني أقف إلى جانبكم فعلا، وثمة أهمية أن تهزموا حماس، لكن ذرائعي انتهت. كيف سأتمكن من الدفاع عنكم فيما مسؤولين في الحكومة عندكم يريدون العودة إلى الاستيطان في غزة، ويدعون إلى إبادة جماعية وجرائم حرب، وإلى ترانسفير ومحو بلدات، ورئيس الحكومة لا يقول شيئا. وإذا لم تغيروا الاتجاه قريبا، ستجدون أنفسكم وحيدين وعلى الأقل في بعض المجالات ستكونون في وضع سيصعب عليكم جدا العودة منه وتكونوا دولة طبيعية".