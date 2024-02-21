الأونروا: أكثر من 300 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم ويواجهون حربا مروعة

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- Palestine News Network )
جنيف/PNN- قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"
فيليب لازاريني "إن حوالي 300 ألف طفل في قطاع غزة محرومون من التعليم، بسبب الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأوضح المسؤول الأممي في تصريح صحفي، صدر اليوم الأربعاء، أن أكثر من 300 ألف فتاة وفتى بمدارس الوكالة توقف تعليمهم فجأة، ويواجهون الآن. حربا مروعة.
وأضاف: أن المدارس شمالي غزة تضررت بشدة أو دُمرت بالكامل، وأصبحت في حالة خراب بسبب الحرب الوحشية.
وأكد أن الذين يدعون لتفكيك الأونروا يحرمون الأطفال المصابين بصدمات نفسية من أي أمل في المستقبل.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، في بيان صدر عنها يوم أمس الثلاثاء، أن 5260 طالبا استُشهدوا و8985 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر بينهم 47 طالبا استُشهد في الضفة وأصيب 294 آخرون، إضافة إلى اعتقال 94.
وأكدت التربية أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.
وأشارت إلى أن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها لإضرار بالغة، وتدمير 40 بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.
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