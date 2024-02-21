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الأونروا: أكثر من 300 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم ويواجهون حربا مروعة

2/21/2024 6:10:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنيف/PNN- قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"
فيليب لازاريني "إن حوالي 300 ألف طفل في قطاع غزة محرومون من التعليم، بسبب الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضح المسؤول الأممي في تصريح صحفي، صدر اليوم الأربعاء، أن أكثر من 300 ألف فتاة وفتى بمدارس الوكالة توقف تعليمهم فجأة، ويواجهون الآن. حربا مروعة.

وأضاف: أن المدارس شمالي غزة تضررت بشدة أو دُمرت بالكامل، وأصبحت في حالة خراب بسبب الحرب الوحشية.

وأكد أن الذين يدعون لتفكيك الأونروا يحرمون الأطفال المصابين بصدمات نفسية من أي أمل في المستقبل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، في بيان صدر عنها يوم أمس الثلاثاء، أن 5260 طالبا استُشهدوا و8985 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر بينهم 47 طالبا استُشهد في الضفة وأصيب 294 آخرون، إضافة إلى اعتقال 94.

وأكدت التربية أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

وأشارت إلى أن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها لإضرار بالغة، وتدمير 40 بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.


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