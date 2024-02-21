الاقتصاد تسجل 150 شركة برأس مال 9.7 مليون دولار الشهر الماضي

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، "إنها سجلت 150 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية، برأس مال إجمالي وصل إلى 9.7 مليون دولار خلال الشهر الماضي".
وأفادت نتائج التقرير الإحصائي الشهري لوزارة الاقتصاد، بأن عدد الشركات سجل ارتفاعاً بنسبة 11.1% مقارنة بالشهر السابق، فيما انخفض بنسبة 29.2% مقارنة بالشهر المناظر من العام 2023، في حين سجل رأس المال (المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات انخفاضاً بنسبة 23.0% مقارنة مع الشهر السابق، فيما انخفض بنسبة 65.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأصدرت الوزارة ثلاثة رخص لمصانع جديدة برأس مال بلغ
11.6 مليون دولار، وسجل هذا العدد انخفاضاً بنسبة 50% مقارنة مع الشهر السابق، وبنسبة 62.5% مقارنة بالشهر المناظر 2023، توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية وتركزت هذه المصانع في محافظة بيت لحم.
وشهد عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري لشهر كانون ثاني ارتفاعاً بنسبة 135.6% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضاً بنسبة 69.2% بالمقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، إذ سلجت الوزارة 106 تاجراً جديداً، شكلت الإناث 21.6% من إجمالي المسجلين في السجل التجاري.
وأظهرت بيانات التقرير الشهري انخفاض عدد شهادات المنشأ بنسبة 12.3% الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق، وانخفض بنسبة 21.5% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2023، وصادقت الوزارة على 300 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية بقيمة 14.80 مليون دولار.
وأفادت نتائج التقرير أن عدد رخص الاستيراد الشهر الماضي ارتفاعاً بنسبة 23.7% مقارنة بالشهر السابق، فيما انخفض هذا العدد بنسبة 78.5% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2023، حيث أصدرت الوزارة 726 رخصة استيراد خلال شهر كانون ثاني2024،
لمواد وسلع مختلفة، وبقيمة إجمالية بلغت 1,135 مليون دولار.
وأحالت طواقم حماية المستهلك 3 مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، كما ضبطت نحو 34 طنا مواد وسلع منتهية الصلاحية ومخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها، وأغلبها منتجات غير وطنية، جاء ذلك في سياق تنفيذ الطواقم 300 جولة تفتيشية، تمت خلالها زيارة 2163 منشأة ومحل تجاري، ومعالجة نحو 52 شكوى تم تحرير 49
تعهد، واعتماد 55 بطاقة بيان.
كما دمغت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، الشهر الماضي، 685 كغم ذهب تقريبا، بنسبة انخفاض37%، مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية التي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" أكثر من 700 ألف شيقل تقريبا بنسبة انخفاض 36%، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.
وتم إيداع 148 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، كما تم تسجيل 32 علامة جديدة، فيما تم تجديد 151 علامة تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، وتسجيل 3 رسوم صناعية جديدة، وتسجيل براءتي اختراع جديدة خلال شهر كانون ثاني 2024.
وبينت نتائج التقرير إلى ارتفاع عدد خدمات اللامركزية خلال شهر كانون ثاني 2024 بنسبة 76.3% مقارنة بالشهر السابق، فيما انخفضت بنسبة 47.7% مع نفس الشهر من عام 2023، إذ قامت الوزارة بتقديم 3.655 خدمة لامركزية من خلال مديرياتها الفرعية.
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