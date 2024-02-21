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قطاع البنوك يضغط على الأسهم الأوروبية

2/21/2024 6:10:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استهلت الأسواق الأوروبية جلسة، اليوم الأربعاء، لتكون منخفضة بضغط من أسهم البنوك بعد صدور نتائج أعمال مخيبة للآمال من HSBC "إتش.إس.بي.سي"، في حين يترقب المستثمرون بيانات معنويات المستهلكين في منطقة اليورو.
وتراجع قطاع الخدمات المصرفية واحدا%، وهوى سهم إتش.إس.بي.سي 7.2% ويتجه لتكبد أكبر خسائره في يوم واحد منذ مارس 2020، وذلك بعد أن جاءت أرباحه السنوية دون توقعات المحللين.
وطاحت كفة زيادة دخله من ارتفاع أسعار مقابل كلفة ضخمة بثلاثة مليارات دولار بسبب تقييم حصته في بنك صيني.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقا 0.3%.


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