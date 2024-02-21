قطاع البنوك يضغط على الأسهم الأوروبية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استهلت الأسواق الأوروبية جلسة، اليوم الأربعاء، لتكون منخفضة بضغط من أسهم البنوك بعد صدور نتائج أعمال مخيبة للآمال من HSBC "إتش.إس.بي.سي"، في حين يترقب المستثمرون بيانات معنويات المستهلكين في منطقة اليورو.
وتراجع قطاع الخدمات المصرفية واحدا%، وهوى سهم إتش.إس.بي.سي 7.2% ويتجه لتكبد أكبر خسائره في يوم واحد منذ مارس 2020، وذلك بعد أن جاءت أرباحه السنوية دون توقعات المحللين.
وطاحت كفة زيادة دخله من ارتفاع أسعار مقابل كلفة ضخمة بثلاثة مليارات دولار بسبب تقييم حصته في بنك صيني.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقا 0.3%.
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