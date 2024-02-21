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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

2/21/2024 6:10:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.32 % إلى مستوى 2460 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.07 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.1 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2661 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 35 شركة أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 26 شركة، واستقرت أسعار أسهم 30 شركة أخرى.













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