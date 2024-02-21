أ.ر.م. القابضة تعلن عن إطلاق مبادرات جديدة وتوسيع دعمها للمشهد الثقافي والفني

H-Residence

Pablo Reinoso Solo Bench I, 2023

Rana Begum, No.1235 Mesh, 2023

المساهمة في إثراء المشهد الثقافي في دبي عبر رعاية المواهب

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, February 21, 2024 /EINPresswire / -- مع استمرار فعاليات موسم دبي الفني 2024 في تعزيز مكانة المدينة كمركز عالمي ثقافي، أعلنت أ.ر.م. القابضة، شركة الاستثمار الرائدة، اليوم عن تحديثات لمبادراتها الثقافية، مع ثلاثة برامج متميزة تهدف إلى إثراء النسيج الفني والثقافي في دبي وستعمل على توسيع نطاق وصولها إلى العائلات والمدارس والمجتمع الإبداعي بشكل أوسع، مما يؤكد من جديد التزام أ.ر.م. القابضة بتعزيز قطاعات الفنون والتعليم الإبداعي في الإمارات.النمو المستمر لبرنامج الأطفال التابع لمجموعة أ.ر.م. القابضة، أكبر برنامج تعليمي ثقافي في الإماراتتم إنشاء برنامج الأطفال التابع لمجموعة أ.ر.م. القابضة، الذي أتم عامه الرابع حاليًا، لإلهام الأجيال القادمة من الفنانين. وسيتم إطلاق نسخة 2024 في معرض "آرت دبي" (1-3 مارس) قبل أن يتوسع ليشمل 100 مؤسسة تعليمية خاصة وحكومية، بما في ذلك مدارس أصحاب الهمم، في جميع أنحاء الإمارات. وستصل هذه المبادرة الفريدة من نوعها إلى أكثر من 15 ألف طالب في جميع الإمارات السبع، مما يجعلها أكبر برنامج من نوعه في الإمارات.تم تصميم البرنامج هذا العام للطلاب من 5 إلى 17 عامًا لتعزيز الوعي والاهتمام بالفنون من خلال التفاعل مع الفنانين العالميين والتعرف إلى مجموعة واسعة من ممارسات الفن والتصميم، وسيعمل البرنامج على توسيع ورش العمل المخصصة لتعزيز قدرات التدريس من خلال تزويد المعلمين بالمهارات اللازمة، بالإضافة إلى البرنامج الأول من نوعه الذي تم تكييفه ليتلائم مع مدارس أصحاب الهمم. وتم اختيار الفنان ساهيل نايك، القادم من مدينة جوا الهندية، لتصميم وتقديم برنامجه "عوالم في صندوق"، واستكشاف الإبداع باستخدام فنون الديوراما والذاكرة والبيئة المبنية كمصادر للإلهام. وستختتم كل ورشة عمل بجولة في معرض "آرت دبي"، مما يتيح للأطفال أخذ الأفكار التي تعلموها خارج مساحة ورشة العمل والتعلم من بعض أفضل الفنانين البصريين في العالم. وسيمكن البرنامج أيضًا المدارس من تقديم ورش العمل هذه بشكل مباشر في الفصول الدراسية، مع بدء انطلاقة المرحلة الثانية في شهر أبريل 2024.الإطلاق الرسمي لبرنامج HUNA الثقافي مع حديقة HUNA للمنحوتات الجديدة في مشروع ((إتش ريزيدنس)) كركيزة أساسيةشركة HUNA، إحدى الشركات التابعة لمجموعة أ.ر.م. القابضة، المطورة لنمط الحياة بنهج مدفوع ثقافيًا وتتجاوز التطوير العقاري التقليدي من خلال غرس أسس الفن والثقافة في كل مشروع. سعيًا لأن تصبح محفزًا للتجارب الإبداعية وبناء المجتمعات التي تركز على مفهوم الثقافة، ستطلق HUNA رسميًا برنامجها الثقافي على مدار العام في 1 مارس 2024 مع الكشف المرتقب عن حديقة HUNA للمنحوتات في مشروع ((إتش ريزيدنس)) على طول طريق جميرا، دبي.ستضم حديقة HUNA للمنحوتات مجموعة مختارة خصيصًا من الأعمال الفنية ذات المستوى العالمي لثلاثة فنانين عالميين رائدين في عرض للتفاعل الديناميكي بين النحت والهندسة المعمارية. فمن خلال تحدي التصورات، سيدعو المشاهدين إلى إعادة النظر في علاقتهم مع بيئتهم المحيطة. العمل الفني تحت اسم "شبكة رقم 1235" للفنانة رنا بيجوم، عبارة عن عمل معدني مطوي يمزج بين النحت والرسم والهندسة المعمارية مع التأثيرات الضوئية، ويلعب هذا العمل دورًا محوريًا في التشكيلة. بالإضافة إلى واحدة من أكثر المواهب ديناميكية وفنانة واعدة في جيلها، الفنانة الإماراتية شيخة المزروع وعملها بعنوان "قياس فيزيائية الفراغ" والذي يتكون من خمس منحوتات نحاسية تشبه الوسائد تستكشف عوامل الضغط بين الشخص والمناطق المحيطة به. أما العمل الفني "مقعد منفرد لي" للفنان بابلو رينوسو فهو عبارة عن أداة جلوس مصنوعة من الفولاذ تعكس العلاقة بين الجسم والوظيفة، وتعالج الاهتمامات البيئية والعلاقة بين الإنسان والطبيعة. تحتفل هذه القطع بالإمكانات المخفية الموجودة داخل حياتنا اليومية، وحيثما يكون الواقع غير واضح، يتم إعادة تعريف المألوف من خلال استكشاف الشكل والوظيفة والفن اليومي.يقدم برنامج HUNA الثقافي تجارب مصممة خصيصًا تمزج بين الفنون البصرية والحوارات والعروض والموسيقى وفنون الطهي. وتعكس هذه الاحتفالية بالإبداع والتبادل الثقافي التزام مجموعة أ.ر.م. القابضة بإثراء المشهد الثقافي في دبي وتزويد المقيمين بمنصة للمشاركة والإلهام والتعبير الفني.تستمر أ.ر.م. القابضة، المجموعة الفنية القابضة في التوسع، لتحكي قصص دبي والمجتمعات المتنوعة في المدينةتلتزم أ.ر.م. القابضة بدعم الفنانين في جميع مراحل حياتهم المهنية وبناء مجموعة عالمية المستوى تمثل دبي والمجتمعات ككل. وتوسع المجموعة القابضة تشكيلتها الفنية إلى 38 عملاً فنياً لـ 35 فناناً، مما يجعلها واحدة من أكبر التشكيلات الفنية للشركات في الإمارات. ومن خلال الاستفادة من الفن كلغة عالمية لتحفيز الحوار والتعبير الثقافي، تحصل الشركة على أعمال لفنانين إقليميين وعالميين لإضافتها إلى مجموعتها. وتقدم المجموعة، تحت عنوان "بناء الهويات"، وجهات نظر متنوعة حول التمدن العالمي. وتشمل المقتنيات الجديدة التي تم جمعها على مدى الأشهر الـ 12 الماضية أعمالاً فنية بارزة لشما العامري، وبابلو سيكير، وجون توريانو، وجيل هيتور كورتيساو، ومؤخراً حسين شريف.بصفتها الراعي المؤسس لمقتنيات دبي، أول مجموعة مؤسسية للفن الحديث والمعاصر في دبي، والتي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تفتخر أ.ر.م. القابضة بإعارة أعمالها إلى معرض "لقاءات"، المعرض الخاص للفنانين الإماراتيين والذي سيكون سمة أساسية لبرامج معرض "آرت دبي" غير الربحية، حيث يبرز الفنانين المعاصرين والحديثين الذين قدموا أو يقدمون مساهمات خاصة في الفنون البصرية في الإمارات. ومن بين القطع المعروضة أعمال لمياء قرقاش وشيخة المزروع والأعمال المكتسبة حديثاً لشما العامري.وقال سعادة محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أ.ر.م. القابضة: "يشرفنا أن نساهم في التقدم الثقافي لمدينتنا، ونسعى جاهدين لتمكين المجتمع الفني المحلي وإثراء حياة السكان والزوار على حد سواء. نريد أن نصبح قوة دافعة، هدفنا هو تعزيز الابتكار الفني وإثراء المجتمع من خلال تعاوننا مع معرض "آرت دبي". نهجنا الشامل ينسج بصمة أ.ر.م. القابضة الفريدة في النسيج الثقافي، ويجسد روح التواضع والمساهمة الحقيقية التي تعكس قيمنا الراسخة. ونحن ندعو الجميع للانضمام إلينا في الاحتفال بالإبداع وإثراء المشهد الثقافي بينما نعمل بشكل جماعي لتحقيق أهدافنا."وقالت بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية في معرض "آرت دبي": "إن المشهد الثقافي النابض بالحياة في دبي قادر على الازدهار، وذلك بفضل دعم والتزام مجموعة واسعة من الداعمين الملتزمين، من الحكومة والمؤسسات إلى الرعاة والشركات والأفراد. وتعد مجموعة أ.ر.م. القابضة نموذجًا مثاليًا، حيث تعمل على إثراء النسيج الفني للمدينة من خلال مبادرات طويلة الأمد مثل برنامج الأطفال التابع لمجموعة أ.ر.م. القابضة، والذي تطور بسرعة ليصبح واحدًا من أفضل البرامج من نوعه في العالم. ونحن فخورون بالدور الذي نلعبه في ربط مجتمعات الأعمال والفنون من خلال مبادرات على مدار العام مثل برنامج HUNA الثقافي الذي تم إطلاقه حديثًا. يعد البرنامج إضافة جديدة مهمة للنسيج الثقافي لهذه المدينة الساحرة. ونهدف معًا إلى تعزيز التبادل بين الثقافات ورعاية المواهب ودعم الإبداع والابتكار والقيادة الفكرية لتحقيق تأثير إيجابي."

Sheila Tobias

S T A R T Marketing and PR

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