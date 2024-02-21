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بايرن ميونخ يعلن موعد رحيل توماس توخيل

2/21/2024 6:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر نادي بايرن ميونخ، بيانًا رسميًا، يعلن من خلاله رحيل مدربه، توماس توخيل بنهاية الموسم الجاري 24/23.

وكان بايرن ميونخ تعرض لعدة تعثرات في الفترة الأخيرة تحت قيادة توخيل، أخرها الخسارة 3 مباريات متتالية.

وفي بيان رسمي، أكد بايرن ميونخ أن توخيل سيرحل عن منصبه كمدير فني للفريق الأول، بنهاية الموسم الجاري يونيو المقبل.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد توخيل مع بايرن ميونخ بحلول صيف 2025، إلا أنه اتفق مع إدارة البافاري على الرحيل في الصيف المقبل.

الجدير بالذكر، أن بايرن ميونخ خسر آخر 3 مباريات خاضها بجميع المسابقات، أخرها أمام بوخوم في الدوري الألماني 2/3، ما جعل رصيد البافاري يتوقف عند 50 نقطة جمعها من 22 لقاء، ويحتل بها وصافة ترتيب البوندسليغا، كما أن هذه الخسارة جعلت بايرن ليفركوزن متصدر ترتيب الدوري الألماني، يبتعد بالصدارة عن البافاري بفارق 8 نقاط.

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