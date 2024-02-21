حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي ترسخ مكانتها وجهة مفضلة للأسواق التجارية الإقليمية والعالمية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أنه بفضل الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز رائد عالميا للتجارة الدولية والخدمات اللوجستية، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها سموه والرامية لتعزيز مكانة دبي العالمية لتصبح من ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية عالمية، ورفع تنافسيتها الاقتصادية والتجارية، وتوسيع آفاق تجارتها الدولية.

وأضاف سموه أن دبي مستمرة في توفير كافة العناصر والمقومات التي من شأنها الحفاظ على موقع الصدارة في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية، مؤكداً أن النمو المستمر في حجم التجارة الخارجية غير النفطية يظهر مدي رسوخ الشراكات الفعالة والمتينة لدبي مع شركائها الاستراتيجيين من مختلف دول العالم وأيضاً الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأثنى سموه على كل جهد أسهم في تحقيق هذه النتائج القوية للقطاع، وقال: "الأداء الاستثنائي المتميز لقطاع التجارة الخارجية غير النفطية والزخم المتواصل الذي يحققه هذا القطاع الحيوي في دبي يعزز مكانتها كنقطة انطلاق محورية للتجارة إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، ومركز جذب رئيس للتجار ورجال الأعمال والشركات الراغبة في توسيع نشاطها في المنطقة وخارجها، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية، والشفافية في التعامل التجاري، والتسهيلات الكبيرة الممنوحة لتيسير ممارسة الأعمال ".

وأضاف سموه: "وصول قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى 2.1 تريليون درهم في العام 2023 وقبل الموعد المستهدف بعام يظهر قدرة الإمارة على تخطي التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد والتوريد، وتعزيز تنافسيتها، وقيادتها للتحولات المستقبلية في مشهد التجارة العالمية، لتواصل تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية D33 برفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات في العقد المقبل".

26.5 مليون بيان جمركي

وعززت دبي النمو المتصاعد في تجارتها الخارجية غير النفطية من خلال تحقيق قفزة جديدة في مجال الاستثمار الناجح لجمارك دبي في التقنيات المتطورة حيث أنجزت الدائرة أكثر من 26.5 مليون بيان جمركي في 2023، وهو الأعلى تاريخياً مقارنة مع 22.5 مليون بيان جمركي في 2022، وبنمو 18 %، كما سجل حجم البضائع المنقولة عبر الشحن البري نمواً بواقع 15 % والجوي 9%، والبحري 8% في العام الماضي.

مستهدفات طموحة

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "تمثل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، في جعل دبي المركز المفضل للمال والأعمال والمحور الاستراتيجي في التجارة العالمية، خارطة طريق لنا في استقطاب الاستثمارات الدولية في التجارة والقطاعات المرتبطة بها والصناعة الرقمية، ووضع الأولويات والمستهدفات العليا للقطاع التجاري في دبي، فضلا عن استقطاب الشركات الأجنبية وتعزيز أواصر التعاون مع شركاء دبي التجاريين وفتح خطوط تجارية جديدة. "

وأكد سعادته أنه فور اطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الخطة الخمسية الهادفة لرفع قيمة التبادل الخارجي لدبي إلى 2 تريليون درهم بحلول العام 2025، تم فوراً تشكيل فريق برئاستي واطلاق برنامج طموح لتحقيق مستهدف دبي 2 تريليون درهم، وضم الفريق في عضويته شركاء جمارك دبي الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة يكون هدفه دراسة الأوضاع الراهنة و اقتراح وتنفيذ كافة المبادرات التحفيزية والتشريعية واللوجستية التي من شأنها مضاعفة قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية (صادرات – واردات، وإعادة التصدير) و تعزيز تنافسية الإمارة وترسيخ موقعها محوراً استراتيجياً في التجارة العالمية يربط شمال العالم بجنوبه وشرقه بغربه، حيث نجح البرنامج في احتواء وتجاوز تحدي أزمة جائحة كورونا التي ضربت العالم وأثبتت دبي قدرتها الفائقة في دعم مرونة سلاسل الإمداد العالمية وقيادة التعافي في القطاع التجاري.

وأضاف سعادته: "تضمن البرنامج عدداً من المشاريع التي تهدف إلى تسهيل التجارة وزيادة العائد على الشركات والتجار وكذلك فتح نوافذ تجارية جديدة، ومنها مشروع منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود والتي تعتمد على تقنيات البلوك تشين لتقصير سلاسل التوريد، وتهدف إلى زيادة حصة الشركات المتواجدة بإمارة دبي في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية، وذلك عبر تخفيض التكلفة الإجمالية لعمليات التجارة الإلكترونية بنسبة 20%، وكذلك برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يربط جمارك الإمارات مع جمارك الدول الأخرى مثل كوريا الجنوبية والصين والهند وأندونيسيا ودول مجلس التعاون باتفاقيات الاعتراف المتبادل من أجل تيسير التبادل التجاري الآمن مع هذه الدول.

تسهيل الأعمال

من جانبه، أكد سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن "جمارك دبي وفرت خدمات وتسهيلات استثنائية لتعزيز النمو في تجارة دبي الخارجية، بتوفير خدمات رقمية على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع ، وتنجز أنظمتنا ما يقارب من 85 ألف معاملة يومياً وهذا الرقم قابل للزيادة في ظل النمو الكبير في تجارة دبي وإقبال العديد من شركات التجارة لتأسيس مقار لها في دبي، نحن مستعدون لذلك من خلال كوننا جهة لا ورقية بنسبة 100% وذلك لريادتنا في التحول الذكي والتمكين الرقمي ووصلت نسبة المعاملات الجمركية التي تتم عبر الأنظمة الذكية 100 % وبلغت سعادة العملاء عن هذه الخدمات 98%.

وقال سعادته :" تواصل جمارك دبي جهودها في تطوير وابتكار خدمات جمركية رقمية تدفع نحو تقليص الإجراءات وزيادة المعاملات الجمركية حيث يستغرق وقت إنجاز البيان الجمركي 4 دقائق فقط عبر منصة مساحة العمل الذكية إحدى ابتكارات الدائرة لتسهيل إنجاز المعاملات الجمركية، مما عزز ودعم وصول قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى 2.1 تريليون درهم قبل حلول الموعد المستهدف".

مبادرات رقمية

وتواصل جمارك دبي إنجازاتها حيث يوفر مشروع "تتبع حالة الشحنات" تجربة استثنائية للعملاء بتمكينهم من اتخاذ الإجراءات اللاحقة بسرعة بناء على حالة الشحنة، وتوفير الدعم السريع لأكثر من 200 ألف عميل (تشمل المستوردين والمخلصين الجمركيين وشركات الشحن والنقل) ، بما يعزز شفافية عملية تخليص البضائع التي تتم على مدار الساعة، ويعد ابتكار "أتمتة عمليات التدقيق اللاحق باستخدام الذكاء الاصطناعي" مبادرة فريدة لتحويل عمليات التدقيق الجمركي إلى عملية آلية من خلال أتمتة العمليات باستخدام الروبوتات المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعمل على تغطية التدقيق للبيانات الجمركية المنجزة في جمارك دبي سنوياً وخاصة للبضائع ذات القيم والأصناف والأوضاع الجمركية المؤثرة لتصل إلى 100% خلال السنوات الخمس القادمة.

تطوير السياسات الجمركية

وتتبع جمارك دبي سياسات جمركية مرنة لزيادة العمليات التجارية ودعم دبي على مؤشرات التنافسية العالمية في سهولة ممارسة الأعمال، كما ترفع من معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبلغ عدد الإعلانات الجمركية التي أصدرتها جمارك دبي في العام 2023 نحو 13 إعلان وسياسة جمركية وفرت للمتعاملين معلومات مفصلة تمكنهم من انجاز معاملاتهم الجمركية بوضوح وشفافية تامة ما يضمن لهم تجنب كافة التعقيدات عند تنفيذ عملياتهم التجارية ، وشملت الإعلانات الجمركية توضيحاً لأحدث الخدمات التي يمكن الحصول عليها رقمياً والتحديثات المتعلقة بتصنيف وتبويب البضائع والإجراءات الخاصة بتطبيق اتفاقيات الشراكة الاقتصادية.

سعادة العملاء

وتُعد سعادة العملاء هدفاً استراتيجياً في مقدمة أولويات جمارك دبي، وسجلت نسبة سعادة العملاء 95.4 % وفق نتائج دراسة مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي2023، وتعد المبادرات الفريدة لجمارك دبي للتواصل مع العملاء أحد أهم القنوات لتعزيز الأعمال ومناقشة المقترحات وتجاوز التحديات كما أن هذه المبادرات تمثل جسراً للتواصل المتين بين القطاع الحكومي والخاص والذي يهدف إلى تحقيق استدامة التنمية الاقتصادية في دبي، و يعد " المجلس الاستشاري لجمارك دبي" الأول من نوعه جمركياً على مستوى العالم ، وهو أحد مبادرات الدائرة التي تمثل حلقة للتواصل المباشر بين الدائرة وعملائها ويعقد بشكل ربع سنوي ويتم خلاله بحث المستجدات في العمل الجمركي، وتمثل مبادرة " ارتباط" منصة شفافة لتطوير العلاقة مع الشركات وقطاعات الأعمال الأجنبية والهيئات الدبلوماسية، ودعم مستوى الخدمات والتسهيلات الجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين عبر اجتماعات دورية مع الجهات والهيئات الدبلوماسية للدول الصديقة وشركاء دبي التجاريين.

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