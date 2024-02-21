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للعام الثاني .. إي اف چي هيرميس تحصد جائزة أفضل دار بحوث

2/21/2024 6:00:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فازت إي اف چي هيرميس للعام الثاني على التوالي بجائزة أفضل دار بحوث في الملتقى السنوي للسوق المالية السعودية لعام 2024. وقد تم منح هذه الجائزة لإي اف چي هيرميس من قبل مجموعة تداول السعودية، وذلك تقديرًا للجهود المبذولة والتفوق الذي أبدته الشركة خلال العام الماضي.

وتعد إي اف چي هيرميس إحدى الشركات الرائدة في مجال الأبحاث المالية والاستثمارية في المملكة العربية السعودية. وقد حققت الشركة تفوقًا ملحوظًا خلال عام 2023، حيث قدمت تحليلات دقيقة وتوصيات قيمة للمستثمرين والعملاء. وقد تم تكريم إي اف چي هيرميس بالجائزة نظرًا لقدرتها على توفير تقارير بحثية شاملة وموثوقة تساهم في تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.

وتعكس هذه الجائزة التزام الشركة بتقديم الخدمات الاستثمارية ذات الجودة العالية والمعايير المهنية المتقدمة، كما تأتي كإضافة جديدة إلى قائمة الإنجازات المتميزة التي حققتها إي اف چي هيرميس على مر السنوات.

وتعزز هذه الجائزة مكانة الشركة كواحدة من أبرز الدور البحثية في السوق المالية السعودية، وتؤكد تفوقها في تقديم الخدمات المالية ذات الجودة العالية والقيمة المضافة.

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