بلووم القابضة تطلق مجمع سيفيل السكني في أبوظبي

أعلنت بلووم القابضة، عن إطلاق مشروع سيفيل، أول مشاريع الشركة في عام 2024 والمرحلة الخامسة من المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي، بلووم ليفينج.

وتضم هذه المرحلة وحدات سكنية مع إطلالات رائعة على ضفاف البحيرة، حيث تتراوح الخيارات بين المنازل الكبيرة الفاخرة بسبع غرف نوم، وهي الأولى من نوعها ضمن مشروع بلووم ليفينج؛ والفلل من ثلاث إلى ست غرف نوم؛ ووحدات التاون هاوس بغرفتي أو ثلاث غرف نوم. وتضم جميع وحدات سيفيل مساحات معيشة واسعة، إضافةً إلى توفير أفخم وسائل الراحة والرفاهية في المجمع.

ومن المقرر انتهاء الأعمال في المرحلة الخامسة من مشروع بلووم ليفينج في الربع الأول من العام 2027.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «يسعدنا مع بداية هذا العام إطلاق مرحلة جديدة من مشروع بلووم ليفينج الاستثنائي، لنكمل رحلة نجاح المراحل الأربع الأولى. توفر المرحلة الخامسة، سيفيل، خيارات واسعة من الوحدات السكنية المميزة والمصممة بعناية لتناسب احتياجات جميع المقيمين على اختلاف تطلعاتهم، حيث تقدم خيارات سكن مناسبة للمقيمين الباحثين عن العيش في مجتمع متعدد الاستخدامات وعالي الجودة في أبوظبي، كما تمنح فرصة فريدة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين، حيث توفر لهم أصولًا ذات قيمة طويلة الأمد.»

وأضاف: «وتماشياً مع التزام مشروع بلووم ليفينج بتلبية الطلب المتزايد على أنماط الحياة المجتمعية المتطورة والمتكاملة، يُعد سيفيل الخيار الأنسب للباحثين عن وحدات سكنية مصممة بحرفية عالية، ومجهزة بأفخم المرافق، وذلك ضمن مجتمع شامل بموقع استراتيجي»..

سيتمكن سكان سيفيل من الاستفادة من باقة المرافق المتوفرة في بلووم ليفينج على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام، واستكشاف جمال الطبيعة في حدائق المجمع المتنوعة والمنتزهات المترابطة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى الاستمتاع بالخدمات التي يوفرها النادي الرئيسي في بلووم ليفينج والتي تشمل أحواض السباحة والمرافق الرياضية والترفيهية.

وفي وسط بلووم ليفينج يقع مركز تجاري «تاون سنتر»، وهو القلب النابض للمشروع، حيث يشمل العديد من المطاعم والمقاهي المميزة والمتاجر المتاحة للمقيمين والزوار، فضلاً عن المرافق والخدمات المتعددة الأخرى والتي تضم عيادة ومركز صحي وسوبرماركت، لضمان حصول السكان على كافة مستلزماتهم اليومية دون الحاجة إلى مغادرة المجمع.

وتضفي البحيرة رونقاً جمالياً خاصاً على المجمع السكني وتشكل وجهةً أساسيةً لدى السكان لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة. ويتميز مشروع بلووم ليفينج السكني بضمه لمدرجات وساحات مفتوحة (بلازا) مخصصة للتجمعات والأنشطة الترفيهية يتمكن فيها السكان من الاستمتاع بمشاهد الشروق والغروب في موقع مطل على مناظر خلابة. ويضم بلووم ليفينج أيضاً دور عبادة ومدرستين دوليتين.

ويتميز بلووم ليفينج بتصاميمه المبتكرة المستوحاة من فن العمارة الاسبانية، ويضم وحدات سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس والشقق التي تلبي احتياجات جميع الفئات. ويقع المجمّع السكني المتميز في مدينة زايد على مقربة من مطار أبوظبي الدولي. وقد تم تصنيف بلووم ليفينج كمنطقة استثمارية مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع الذي سيجمع السكان من جميع الأعمار ومختلف الثقافات، ليقدم لهم تجربة معيشية فريدة.