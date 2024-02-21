أسهم أوروبا تتراجع تحت وطأة نتائج أعمال محبطة

تراجعت الأسهم الأوروبية الأربعاء متأثرة بانخفاض أسهم البنوك بعد صدور نتائج أعمال مخيبة للآمال من إتش.إس.بي.سي.

وتراجع قطاع الخدمات المصرفية واحدا بالمئة. وهوى سهم إتش.إس.بي.سي 7.2 بالمئة ويتجه لتكبد أكبر خسائره في يوم واحد منذ مارس 2020، وذلك بعد أن جاءت أرباحه السنوية دون توقعات المحللين، إذ طاحت كفة زيادة دخله من ارتفاع أسعار الفائدة مقابل كلفة ضخمة بثلاثة مليارات دولار بسبب تقييم حصته في بنك صيني.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة خلال التداولات.

ومن بين العوامل المؤثرة الأخرى، جاءت توقعات زيادة المبيعات العضوية لشركة جيه.دي.إي بيت في 2024 عند الحد الأدنى من هدفها على المدى المتوسط، مما دفع سهمها للانخفاض أربعة بالمئة.

وانخفض سهم جلينكور 4.1 بالمئة، مما قاد إلى خسارة 0.8 بالمئة في قطاع الموارد الأساسية، إذ أعلنت شركة التعدين نتائج أعمال محبطة وخفضت توزيعات الارباح للمستثمرين.