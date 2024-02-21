25 % نمو تمويلات الشركات الناشئة ضمن حاضنة «In5» في 2023 إلى 3 مليارات درهم

حققت حاضنة الأعمال «in5» التابعة لمجموعة تيكوم نمواً ملحوظاً في عام 2023، حيث ارتفع إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة ضمن الحاضنة بنسبة 25%، ليصل بذلك إجمالي التمويلات التي تم جمعها منذ إطلاق الحاضنة إلى 3 مليارات درهم، بما يرسخ مكانة دبي وجهةً عالميةً جاذبةً للاستثمار وريادة الأعمال من جميع أنحاء العالم.

وتعكس النتائج القوية التي تم الإعلان عنها على هامش فعاليات مؤتمر "ستيب 2024" الذي يقام في دبي يومي 22 و23 فبراير بالشراكة الإستراتيجية مع مدينة دبي للإنترنت، الاهتمام الكبير والمتنامي بالشركات الناشئة ورواد الأعمال، المدعوم بالإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتبنّي الأفكار المبتكرة، وبيئةً حاضنةً لأصحاب المواهب والشركات الناشئة.



وأشار ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم، إلى أن الشركات الناشئة تعد محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة نظراً لما تقدمه من حلول ومنتجات فريدة للتحديات المعاصرة، فضلاً عما تمتلكه من مرونة وابتكار وإبداع تسهم بشكل فعال وملموس في بناء اقتصاد المستقبل.



وقال ماجد السويدي: "يؤكد السجل الحافل لحاضنة الأعمال «in5» حرصها والتزامها الراسخ في توفير بيئة عمل متكاملة لرواد الأعمال ومُصممي المستقبل من مختلف أنحاء العالم، حيث سنواصل تعزيز منظومة الحاضنة بكل المقومات والمزايا بما يسهم في دعم وتمكين رواد الأعمال من ترجمة أفكارهم المبتكرة إلى واقع من الإنجازات والنجاحات ومساعدتهم على التوسع بأعمالهم حول العالم انطلاقاً من دبي، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

وتعتمد حاضنة الأعمال «in5» على قطاعاتها المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم لتوفير منظومة ريادة أعمال حيوية متكاملة تدعم تنمية وتطوير الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي.

نمو قوي مستدام

ونجحت حاضنة الأعمال «in5» في دعم وتمكين 900 شركة ناشئة تقريباً منذ تأسيسها، انطلاقاً من رؤيتها الهادفة إلى تعزيز مشهد الابتكار وريادة الأعمال. وسجلت كافة مراكز الحاضنة نمواً ملحوظاً في العام 2023 حيث كان من أبرزها حاضنة الأعمال «in5» للتكنولوجيا القائمة في مدينة دبي للإنترنت التي حققت نمواً بنسبة 13% في عدد الشركات الناشئة النشطة لتصل إلى 270 شركة ناشئة.

وتمتلك حاضنة الأعمال «in5» مراكز لدعم الشركات الناشئة والابتكار في قطاع الإعلام في مدينة دبي للإنتاج وقطاع التصميم في حي دبي للتصميم، والتي ساهمت بدورها في توفير الدعم المتواصل لرواد الأعمال خلال العام الماضي. كما تتضمن محفظة «in5» حاضنة الأعمال «in5» للعلوم التي تم إطلاقها بالتعاون مع مجمع دبي للعلوم في شهر يونيو 2023 تزامناً مع مرور 10 سنوات على إطلاق «in5»، حيث تهدف حاضنة الأعمال «in5» للعلوم إلى تمكين ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأفضل المواهب في شتى مجالات العلوم، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 والمبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي 2050 ورؤية "نحن الإمارات 2031" والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

بناء المستقبل

وتستعرض حاضنة الأعمال «in5» عشراً من شركاتها الناشئة الأكثر ابتكاراً خلال مشاركتها في مؤتمر "ستيب 2024"، بما في ذلك BitAffix، المنصة السحابية لإدارة الأعمال، وReflowX، المنصة المخصصة لشراء النفط والغاز بطريقة مستدامة، وWritefully، المنصة الإلكترونية المتخصصة بتقديم خدمات قيادة الفكر، وArabiatee، مزود خدمات التعلم الإلكتروني، وEstaie، منظومة تكنولوجيا العقارات، وغيرها. وانطلاقاً من حرص مجمّعات الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم على توفير الدعم المتكامل ومتعدد التخصصات، تستضيف حاضنة الأعمال «in5» شركات ناشئة من لوكسمبورغ وبولندا بعد توقيع مدينة دبي للإنترنت شراكات إستراتيجية مع مكتب لوكسمبورغ للتجارة والاستثمار والوكالة البولندية للاستثمار والتجارة مؤخراً.

ومن ناحية أخرى، تشارك حاضنة الأعمال «in5» بصفة شريك تنفيذي في تحدي "ابتكر من أجل الغد" الذي أطلقته "دبي القابضة" وذلك بهدف معالجة تحديات الاستدامة في دولة الإمارات.

وقالت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة، دبي القابضة: "تماشياً مع إستراتيجية دبي القابضة للاستدامة وكشركة مسؤولة، يوفر تحدي "ابتكر من أجل الغد" منصة شاملة تركّز على تعزيز ممارسات الاستهلاك والإنتاج المسؤولين في دولة الإمارات. لذا يسرّنا التعاون مع حاضنة الأعمال «in5» التابعة لمجموعة تيكوم من أجل بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامةً للأجيال القادمة وذلك من خلال استقطاب المبتكرين العالميين لتمكينهم من تطوير حلول مبتكرة ومستدامة وتحويلها إلى واقع ملموس".

وسيحصل الفائزان بالمرتبتين الأولى والثانية في تحدي "ابتكر من أجل الغد" على حزمة متكاملة من الجوائز تتضمن مكافأة مالية لكلٍّ منهما وإمكانية الاستفادة من البيئة الداعمة التي توفرها حاضنة الأعمال «in5»، بما في ذلك الموارد والمزايا المتنوعة وتلقي الإرشاد والإشراف من الخبراء والمتخصصين. كما سيحصل الفائز بالمرتبة الأولى على فرصة فريدة ومميزة لتطبيق الحلّ المستدام الذي تقدَّمَ به من خلال مشروع تجريبي لمدة 4 أشهر مع "دبي القابضة".

تجدر الإشارة إلى أن حاضنة الأعمال «in5» تأسست في عام 2013 بهدف دعم المواهب ورواد الأعمال والشركات الناشئة. ويُذكر من بين شركاتها الناشئة التي حققت نجاحاً باهراً منصّة "Tabby" للشراء الفوري والدفع في وقت لاحق، والتي أصبحت مؤخراً شركة يونيكورن، وشركة "Detectiome" التي أطلقت في أكتوبر الماضي اختبار "Revonco" الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن أنواع متعددة من السرطان والشركة الإقليمية الشهيرة لبثّ المحتوى الموسيقي "Anghami".

وتساهم مجموعة تيكوم منذ أكثر من عقدين بشكل كبير في تحقيق التطلعات الطموحة والأهداف الاقتصادية لإمارة دبي من خلال تطوير مجمّعات أعمال متخصصة تركز في قطاعات حيوية قائمة على المعرفة. وتضمّ محفظة مجموعة تيكوم مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للعلوم ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.