طيران الإمارات تطلق خدمة إلى العاصمة الكولومبية عبر ميامي يونيو المقبل

أعلنت طيران الإمارات أنها ستطلق خدمة يومية من دبي إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا، التي ستصبح اعتباراً من 3 يونيو المقبل البوابة الرابعة لطيران الإمارات في أمريكا الجنوبية، حيث ستنضم إلى ساوباولو وريو دي جانيرو وبوينس آيرس، ما يصل بعمليات الناقلة في الأميركتين إلى 19 وجهة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا.

وبالإضافة إلى ربط كولومبيا بالإمارات، فإن الخدمة الجديدة بين دبي وبوغوتا، التي ستعمل عبر ميامي بولاية فلوريدا الأميركية ستشكل رابطاً تاريخياً هو الأول من نوعه بين منطقة الشرق الأوسط والجزء الشمالي من قارة أمريكا الجنوبية. كما ستصبح طيران الإمارات أول ناقلة تقدم مجموعة من الخدمات المتميزة على المسار الشهير بين جنوب فلوريدا وكولومبيا.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "أردنا منذ مدة طويلة مد خدماتنا إلى كولومبيا، وتأتي إضافة بوغوتا إلى شبكتنا المتنامية ضمن استراتيجيتنا لتوفير ربط أفضل وتوسيع نطاق رحلاتنا وإتاحة المزيد من الخيارات والمرونة أمام العملاء وتوفير تجارب متميزة لا تضاهى على الأرض وفي الأجواء. كما تؤكد خدمتنا اليومية إلى العاصمة الكولومبية أيضاً التزامنا العميق نحو أميركا الجنوبية، ونحن على أتم الاستعداد لتعزيز فرص السفر التجاري والترفيهي المتزايدة للعملاء".

وتقدّم السير تيم كلارك بالشكر للسلطات والجهات المعنية على دعم خطط طيران الإمارات وجعل إطلاق الوجهة الجديدة ممكناً، وأضاف بقوله: "هناك طلب كبير على السفر من وإلى بوغوتا، ونتطلع إلى تعزيز شراكاتنا وتمكين عملائنا من تجربة منتجات طيران الإمارات وخدماتها المتميزة على الرحلات بين بوغوتا ودبي، وكذلك بين بوغوتا وميامي".

وسوف تسهم الخدمة اليومية إلى بوغوتا، ثاني أكبر مدينة في أميركا الجنوبية من حيث عدد السكان، في تلبية الطلب القوي والمتنامي على السفر بين كولومبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك بين كولومبيا والعديد من الوجهات على شبكة طيران الإمارات العالمية عبر دبي. كما ستوفر رحلات جوية مريحة بين بوغوتا وميامي، ما يتيح للعملاء السفر بين المدينتين بسلاسة وكفاءة غير مسبوقين. ونظراً للارتفاع الشاهق لمدينة بوغوتا، فإن تشغيل رحلة طيران من دبي بدون توقف غير ممكن، حيث يعتبر التوقف ضرورياً، لذلك اختارت طيران الإمارات ميامي بسبب روابطها السياحية والتجارية مع بوغوتا.

ويتعين على المسافرين في الرحلات الجوية في الاتجاهين بين دبي وبوغوتا استيفاء لوائح الدخول واستخراج التأشيرات المطلوبة إلى الولايات المتحدة لتلبية إجراءات الهجرة في ميامي. ويمكن لمواطني كولومبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة الدخول بدون تأشيرة مسبقة لمدة تصل إلى 90 يوماً في بوغوتا ودبي، وذلك بفضل ترتيبات التأشيرة المتبادلة المعمول بها بين الدولتين.

وتتوفر الحجوزات وتذاكر الرحلات إلى بوغوتا اعتباراً من اليوم، للسفر اعتباراً من 3 يونيو، عبر الموقع emirates، أو تطبيق طيران الإمارات، أو عن طريق وكلاء السفر.

واعتباراً من 3 يونيو 2023، ستقلع رحلة طيران الإمارات "إي كيه 213" من مطار دبي الدولي في الساعة 2:15 صباحاً، لتصل إلى ميامي في الساعة 10:05 صباحاً، ثم تواصل الطائرة رحلتها من ميامي في الساعة 12:35 ظهراً لتصل إلى بوغوتا في الساعة 3:25 عصراً. أما رحلة العودة "إي كيه 214" فسوف تغادر بوغوتا في الساعة 5:25 مساءً، وتصل إلى ميامي في الساعة 10:15 ليلاً، ثم تقلع من ميامي في الساعة 12:45 بعد منتصف الليل لتصل إلى دبي في الساعة 11:00 ليلاً. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وميامي وبوغوتا).

وسوف تخدم طيران الإمارات رحلاتها إلى ميامي وبوغوتا بطائرة البوينج 777-300ER التي توفر 354 مقعداً بتقسيم الدرجات الثلاث، حيث سترتقي بمستوى الخدمات المتميزة على خط بوغوتا- ميامي، بتوفير الدرجتين الأولى والأعمال، وتقديم الأطعمة والمشروبات المجانية وحتى الوزن المجاني المسموح للأمتعة (تطبق الشروط).



ويستمتع عملاء طيران الإمارات أيضاً بالوصول المجاني إلى أكثر من 6500 قناة من المحتوى الترفيهي العالمي، الذي يتضمن محتوى باللغة الإسبانية، ويعرض الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والبودكاست والألعاب والكتب الصوتية والمزيد عبر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية.

وتتيح طائرة الإمارات البوينج 777-300ER أيضاً نحو 20 طناً من سعة الشحن في كل رحلة، ما يفتح مزيداً من الأسواق العالمية أمام الصادرات الكولومبية، مثل القهوة والزهور الطازجة والموز وغيرها من المنتجات سريعة العطب.

وقال معالي جيرمان أومانيا ميندوزا، وزير التجارة والصناعة والسياحة الكولومبي: "يمثل إطلاق خدمة طيران الإمارات بين بوغوتا ودبي إنجازاً رئيسياً في توسيع نطاق الربط لبلادنا، ما يتيح لنا تعزيز التجارة والاستثمار والسياحة. ويخدم أهداف حكومتنا بتعزيز فرص التنمية والإطار الداعم للاستثمار الأجنبي".

وقال سيرجيو باريس ميندوزا، مدير عام هيئة الطيران المدني في كولومبيا: "على صعيد العلاقات الدولية، تشق كولومبيا مسارات نحو مجالات جديدة من التعاون والتفاهم. واليوم، نحتفل بالإعلان عن رابط جوي مع مدينة دبي النابضة بالحياة، فهذا الخط الجديد لا يمثل حلقة وصل بين الوجهات فحسب، بل يجسّد أيضاً التزامنا الراسخ بالتكامل العالمي، والتعاون الوثيق مع الدول العربية لتحقيق التنمية والسلام المتبادلين. واتطلع أن يكون هذا الرابط الجوي الجديد عبر طيران الإمارات بمثابة بداية رحلة غنية بالفرص والنجاحات المشتركة. ولعل كل رحلة بين بلدينا تكون بمثابة منارة للتعاون والحوار والتعاطف، وأتمنى أن تدوم أواصر الصداقة بين كولومبيا والدول العربية وتواصل ازدهارها".

وقالت دانا يونغ، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة ترويج السياحة بولاية فلوريدا Visit Florida: "يعد توسيع خدمات الطيران أمراً حيوياً لزيادة أعداد الزوار والتأثير الاقتصادي الذي يحققه قطاع السياحة في ولاية فلوريدا، ونحن سعداء لربط رحلة طيران الإمارات اليومية من دبي إلى بوغوتا عبر ميامي، ما يوفر لنا فرصاً إضافية للترحيب بالمسافرين الكولومبيين في ولاية الشمس المشرقة".

وانطلاقاً من مكانة بوغوتا كمركز رئيسي للسياحة والتعليم والثقافة، اكتسبت المدينة لقب "أثينا أمريكا الجنوبية". كما أنها مركز مزدهر للتمويل، وتحتضن مقار أعداد كبيرة من الشركات متعددة الجنسيات، وأصبحت وجهة لتنظيم الاجتماعات والرحلات التحفيزية والمؤتمرات والمعارض بفضل جاذبيتها كموقع مركزي في الأميركتين.

وبالإضافة إلى دبي، تشمل الوجهات الرئيسية للمسافرين على رحلات طيران الإمارات من بوغوتا جمهورية الصين الشعبية وهونج كونج وبانكوك وسنغافورة وجوهانسبرغ والقاهرة ودلهي. وتم تحديد توقيت الرحلات بين بوغوتا ودبي بشكل ملائم لتوفير رحلات ربط سلسة في حالة السفر من دبي. كما ستوفر الناقلة أيضاً رحلات ربط مريحة إلى بوغوتا عبر دبي من 78 وجهة على شبكتها الواسعة وتفتح المجال أمام تدفقات جديدة من المسافرين إلى بوغوتا من دولة الإمارات العربية المتحدة والهند والصين والشرق الأوسط والشرق الأقصى وأستراليا.