جيف بيزوس يبيع 50 مليون سهم في أمازون بـ8.5 مليار دولار

باع الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، 14 مليون سهم جديد من شركة «أمازون دوت كوم» بقيمة تناهز 2.4 مليار دولار، كما أنهى في 9 جلسات تداول فقط الخطة التي كشف عنها في وقت سابق من هذا الشهر لبيع ما يصل إلى 50 مليون سهم.

بيعت الدفعة الأخيرة من الأسهم في خطة بيزوس -والتي بلغت عائداتها الإجمالية 8.5 مليار دولار- على مدار ثلاثة أيام تداول كان آخرها أمس الثلاثاء، وفقاً لإفصاح.

قبل تنفيذ خطة البيع الكبيرة، لم يتخلص ثالث أغنى شخص في العالم من أسهم الشركة منذ عام 2021. كما لم يكشف بيزوس، الذي أسس «أمازون» ويمتلك شركة استكشاف الفضاء «بلو أوريجن» وصحيفة «واشنطن بوست»، عن خططه للعائدات.

وأعلن بيزوس في الثاني من نوفمبر الماضي أنه سينتقل إلى ميامي من منطقة سياتل، بعدما فرضت ولاية واشنطن ضرائب على أرباح رأس المال بنسبة 7% في عام 2022 -وهو أمر لا تطبقه فلوريدا- مما يعني أن انتقال بيزوس إلى هناك سيوفر له على الأرجح مئات الملايين من الدولارات في الضرائب.

جدير بالذكر أن صافي ثروة بيزوس يبلغ 191.3 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. ولم يستجب المتحدثون باسم «أمازون» وبيزوس فوراً لطلبات التعليق.