29 فبراير قرعة بطولة طشقند جراند سلام للجودو بمشاركة منتخبنا الوطني

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة " طشقند جراند سلام"، التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان للعبة خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس المقبل، عن إجراء قرعة البطولة، عبر تقنية الفيديو، يوم 29 فبراير الجاري، على أن تجرى في اليوم نفسه عملية الميزان للاعبين، واللاعبات المشاركين في منافسات اليوم الأول لفئة الوزن الخفيف.

ويشارك في البطولة 465 لاعبا، ولاعبة يمثلون 70 دولة، من بينهم 6 دول عربية هي الإمارات، والسعودية، والكويت، ومصر، والمغرب، ولبنان.

وأعلن اتحاد الإمارات للجودو جاهزية منتخبنا الوطني لخوض منافسات البطولة، حيث يقيم المنتخب، حاليا معسكرا تدريبيا في أوزبكستان، استعدادا لخوض منافسات البطولة.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني المشاركة في " طشقند جراند سلام " كلا من، نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وظافر آرام في وزن تحت 100 كجم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم، وبشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم.

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