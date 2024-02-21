ألا تخجلون.. دي يونغ ينفجر غاضبًا بسبب «الأكاذيب»

استغل فرينكي دي يونغ، نجم خط وسط برشلونة الإسباني، ظهوره في المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة نابولي الإيطالي ليبث غضبه من وسائل الإعلام.

ويتحضّر الفريقان للاصطدام على أرضية "استاد دييغو أرماندو مارادونا" في إيطاليا لخوض موقعة ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويُتداول اسم دي يونغ بكثافةٍ هذه الأيام في الصحف والمواقع والمدونات والبدوكاستات الرياضية.

ويدور الكثير من الحديث عن إمكانية موافقة ابن الـ 26 عاما أخيرا على الرحيل عن صفوف برشلونة، لا سيما في ظل ما يتردد عن عدم رضاه عن ابتعاد الفريق الكتالوني عن المنافسة في دوري أبطال أوروبا.

وترجّح أقاويلٌ أخرى أن يفضّل برشلونة الاستغناء عن دي يونغ لإفساح مجالٍ كافٍ في سجلات الرواتب من أجل كيليان مبابي، هدّاف باريس سان جيرمان.

وافتتح دي يونغ تصريحاته معترفا، "إنني أشعر بالاستفزاز بعض الشيء في الآونة الأخيرة. أنا غاضبٌ مما تكتبه وسائل الإعلام عموما".

وأكمل صاحب القميص رقم 21، "لقد نُشرت الكثير من الأشياء التي لا تمت للحقيقة بصلة.. إنكم تقولون أشياء غير حقيقية. لا أدري كيف لا تخجلون من أنفسكم لقولها".

واسترسل دي يونغ، "إنكم تتحدثون كثيرا عن عقدي، ووضعي (مع برشلونة)، وراتبي.. والأمر لا يعدو كونه الكثير من الأكاذيب والأوهام".

واستفاض صاحب المباريات الدولية الـ 54 والهدفين الدوليين بشعار المنتخب الهولندي في التعليق عما يتم تداوله إعلاميا بشأن راتبه الحالي، وقال في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، "لقد قلتم بأني أجني قرابة 40 مليون يورو (سنويًا) أو ما شابه ذلك، وذلك أبعد ما يكون عن الواقع".

إلا أن دي يونغ، والذي يتواجد في "استاد كامب نو" منذ يناير 2019، رفض الإفصاح عن راتبه السنوي الفعلي.

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