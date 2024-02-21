النخلة عنوان الاستدامة

شكلت النخلة وثمارها جزءاً مهماً من ذاكرة أبناء الإمارات، يتناقلون عشقها جيلاً بعد جيل، كما تشكل مزارعها إرثاً عزيزاً لا ينقطع يحمل في طياته قصة عشق الصحراء ومكابدة الصعوبات وتجاوز التحديات.

ولا شك أن اهتمام أبناء الإمارات بزراعة النخيل والعناية بها بقي متصلاً بوشائح وثيقة من الماضي إلى

الحاضر، وقد أسهم في زرع عشق هذه الشجرة المباركة في قلوب أبناء الإمارات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي نجح في زراعة قسم كبير من الصحراء بأشجار النخيل، بل كان يشرف بنفسه على زراعة النخيل، كما أن من أبرز مظاهر الاهتمام بالنخلة والاعتزاز بها، إنشاء «جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي»

وخلال القمة العالمية للحكومات التي عقدت مؤخراً أهدى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ضيوف القمة «نبتة محمد بن زايد»، في إشارة إلى أهمية تعزيز نمط الاستدامة البيئية التي تعد جزءاً أصيلاً من نهج الإمارات وجهودها لدعم العمل المناخي وتعزيز التكاتف والتعاون الدولي سعياً إلى إيجاد حلول عملية لتحديات تغير المناخ.

حيث تأتي أهمية النخلة كونها تمثل في حد ذاتها الاستدامة بعينها، فتتميز بطول العمر ويأكل منها ثلاثة أجيال، كما تتكاثر، وتتم زراعة الأنسجة، وتستطيع تحمل الملوحة، سواء في التربة أو في المياه.

ستبقى شجرة النخيل عنواناً دائماً على تبنى الاستدامة واستمرارها على مدى الأجيال، وستبقى مثالاً ناصعاً للرسوخ في الأرض وتحدي الصحراء.

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