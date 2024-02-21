الفرس الجموح

تعلمت كيف أسابق الزمن، على رغم أنني لا أعشق وتيرة السباق، باستثناء الشعور الخاص عندما أضع اللجام على ذلك السرج، وبطرف أصابعي أحكم وثاقه وأحكم قبضته، وأطلق العنان لذلك الرسن وتلك الشكيمة، وفي كثير من الأحيان دون اللجام، أو عروة توثق أطرافها، وتحبس خطواتها. فرس لعوب، تتراقص بشعرها وجمال عنقها على مبتغاها، ويداي بمحاذاة خطواتها، وقلبي يخفق بسرعة دقات قلبها. لا أشعر بعدد الأميال التي نتجاوزها، تجري وعيناها إلى الأمام، في عدْو متواصل بين الخبب والإحضار، لا شيء يوحي لك بأنها تسابق الزمن، وإن وصلت في عدوها إلى مرحلة الإهماج، وهو قصارى جهد الفرس. عند ذلك المنعطف، تتوقف في أقصى تلك الرابية، على يمين ذاك الجبل المطل على أجمل بحار العالم.

أنا وفرسي الجموح، علاقة وطيدة تجمعنا، وذكريات بيننا لا تحصى، أعشق كبرياءها وشموخها، تشعرني أحياناً وكأنها شمخرة امرأة، وطموح وكبرياء أميرة، تسمع أنينك من غير كلال، وتحتويك بحب وحنان، تلملم صفحات كتابك بعد بعثرتها.

هذه ذكرياتي مع أميرتي العيناء، طويت صفحاتها وضعتها جانباً. أخذت معطفي الذي تركته معلقاً مساء أمس في الجانب الأيسر للنافذة، بعد أن تجمد، وكأن قد أصابه الصقيع، دفنت أطرافي بداخله، وتوجهت نحو مكاني المعتاد، ذلك المقهى الذي يقع في زاوية المدينة، على رغم تأخر الوقت آنذاك. كانت الساعة قد تجاوزت الثامنة مساءً، ولكن صديقتي العجوز الجميلة، صاحبة المقهى، اعتادت على هذا المنوال، خصيصاً عند بداية رواية جديدة. جلست على طاولتي المستديرة في منتصف المقهى المطل على الشارع الرئيس للمدينة. وقبل أن أجلس دخلت في معمعة ضجيج العابرين، في خضمها وهيجانها.



لا أنكر أنني أعشق الهدوء، ولكن في كثير من الأحيان أحب أن أتأمل ضجيج العابرين، ضحكاتهم، وغناءهم، ورقصاتهم. أحب دائماً مشاركتهم أفراحهم. هكذا أبعثر صفحات كتابي، وأستعيد نشاطي.

وبينما كنت منغمساً في لحظة التأمل التي كنت أعيشها، تقدمت العجوز وفي يديها فنجان من القهوة، ما زلت أذكر عبقها، ما زال يداعبني، يعانقني، يبعدني عن الواقع، وكأنني أسافر عبر رائحتها إلى أميال لا حدود لها. أغمضت عيني مكتفياً بسماع تلك السمفونية. يا لها من معزوفات لا توصف، أطلقت عليها اسم صوت السعادة «صوت الموسيقى، صوت الأمطار، ورقصات دخان متصاعدة من فنجاني». احتويته بيدي وجلست دون أن أرتشف منه شيئاً، مغمض العينين، حبيس تلك السمفونية، دون أن أحرك ساكناً.

هناك دائماً من يزعج سكينتي، تقدمت العجوز وجلست أمامي، أخذت فنجاني واستبدلته بواحد آخر، وهكذا بصوتها الذي يعكس جمالها الطبيعي، قالت: إلى متى تدفع ثمن شيء لا تشربه؟

ابتسمت لها: الوقت متأخر! قالت: نعم، إذن نحن في مطلع رواية جديدة؟

قلت لها: نعم.

ابتسمت وهي تضع معطفها على كتفيها، وبصوت يرتعد من شدة البرد، حدثني عنها، تأملت عيني العجوز التي تعطيك تصوراً عن جمالها في عمر ما.

بدأت أسرد لها بعضاً من تفاصيل الرواية، وقلت لها: تقول الرواية يا جميلتي.. ضحكت بصوت خافت، مع ابتسامة خجل رسمت على وجهها، وذاك الشعر الأشقر المبيض، الذي يتمرد على عينيها: أنا! هل تراني جميلة؟

قلت لها: نعم، وبكل تأكيد.

ابتسمت، وقالت: أشكرك على الإطراء الجميل، إذن خذني معك إلى تفاصيلها.. ماذا تقول؟

روايتي تتحدث عن فرس جموح ذات لون وطباع نادرة، فرس عربية أصيلة، تنحدر من سلالات نادرة قوية وسريعة، تارة عنيفة ومتقلبة الأحوال، وتارة أخرى مختلفة، لك أن تتمتع بجمالها من بعيد، وتتركها تلعب على مبتغاها. هنا، في هذا المبنى العتيق، ولدت فرس جميلة، لها جمال لا يوصف، شعرها الأسود المسترسل بين عنقها وعينيها الخادرتين. أعشق تمايلها ورقصها على أنغام الموسيقى، تأخذك إلى عالم مليء بالجمال الفطري. لها عينان كما يقول المتنبي: من الليل باقٍ بين عينيه كوكب. أطبقت جفنيّ مسترسلاً في وصفها، وكأنني بين غفوة وصحوة، أو كما تغفو الشجرة، وتتدلى أغصانها. على تلك طاولة، كدت أغفو وأنا أسرد رواية لم أبحر بها بعد، حتى أيقظني صوت العجوز: يا صغيري، هل هذه أوصاف فرس أم أوصاف حسناء؟ تشابكت خيوطي، ولم أستوعب مداخلها؟ أخذت معطفي وأنا على الباب، وقلت لها: وهل هناك فرق؟.

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