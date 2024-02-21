نيكاي الياباني ينهي موجة صعود مع قلق الأسواق قبل صدور أرباح إنفيديا

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على انخفاض لليوم الثاني على التوالي الأربعاء وظل يتأرجح دون أعلى مستوى له على الإطلاق مع انتظار المستثمرين لمعرفة ما إذا كانت النتائج المالية لشركة إنفيديا الأمريكية لصناعة الرقائق تعكس حقا الحماسة حيال الذكاء الاصطناعي التي اجتاحت أسواق الأسهم العالمية في الآونة الأخيرة.

وعوض نيكاي بعضا من خسائره في التعاملات المبكرة لكنه أغلق منخفضا 0.26 بالمئة عند 38262.16 نقطة، مع تراجع 124 سهما من أصل 225.

وعلى مدار الأسبوع الماضي تقريبا، اقترب نيكاي من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 38957.44 نقطة والذي سجله في يوم التداول الأخير لعام 1989 عند ذروة اقتصاد الفقاعة في اليابان. وفي يوم الجمعة، ارتفع نيكاي إلى 38865.06 قبل أن يهبط عند الإغلاق. ولا يزال بعيدا عن المستوى القياسي بحوالي 700 نقطة حاليا.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.19 بالمئة إلى 2627.3 نقطة.

وتراجعت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا على المؤشر نيكاي إذ انخفض سهم شركة أدفانتست لصناعة الرقائق، والتي تعد إنفيديا من بين عملائها، حوالي اثنين بالمئة.

وتراجع سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لصناعة معدات أشباه الموصلات 0.38 بالمئة، وهبط سهم شركة ليزرتك للرقائق 1.89 بالمئة.

وانخفض سهم سوفت بانك، التي تركز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بنحو اثنين بالمئة.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، المحلل الاستراتيجي لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول، إن الشركات اليابانية العملاقة لصناعة الرقائق، والتي لديها علاقات مع شركات التكنولوجيا الفائقة في الولايات المتحدة، كان لها "تأثير كبير" على المؤشر نيكي مما يجعل تقرير أرباح إنفيديا يحظى بأهمية بالغة في السوق.

وإذا كانت نتائج إنفيديا مخيبة للآمال، يرى إيتشيكاوا احتمالية انخفاض المؤشر نيكاي إلى ما دون 38 ألف نقطة. وفي حال حدثت مفاجأة إيجابية في النتائج فقد يكون ذلك كافيا لدفع المؤشر إلى مستويات قياسية.

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