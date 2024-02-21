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6478 شركة جديدة بقطاع الأغذية والمشروبات انضمت لغرفة تجارة دبي في 2023 بنمو 19.4%

2/21/2024 5:22:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي أن عدد الشركات الجديدة العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات والتي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي خلال عام 2023 وحده، بلغ 6,478 شركة، وذلك بنسبة نمو سنوية بلغت 19.4% مقارنة بعددها خلال عام 2022.

وأضاف لوتاه أن العدد الإجمالي للشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، والمسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، قد بلغ 22,585 شركة مع نهاية عام 2023، أي بنسبة نمو سنوية بلغت 22.7% في العدد الإجمالي لشركات الأغذية والمشروبات المسجلة بعضوية الغرفة.

ولفت مدير عام غرف دبي إلى الدور المحوري الذي تلعبه مجموعات الأعمال المختصة بقطاع الأغذية والمشروبات، والمنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي، في تعزيز تنافسية القطاع، حيث يبلغ عددها 11 مجموعة عمل، 8 منها تأسست في عام 2023 لوحده، بهدف توحيد صوتها، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في رسم وصياغة السياسات والتشريعات المحفزة لنمو قطاع الأغذية والمشروبات.

وأضاف لوتاه قائلاً: "نؤمن بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ونحرص من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف فئات مجتمع الأعمال من خلال مجموعات الأعمال، على المحافظة على تنافسية شركات القطاع الخاص العاملة في هذا القطاع الحيوي".

وتعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي مجموعات الأعمال التالية: مجموعة عمل الصناعات الغذائية والمشروبات بالإمارات، ومجموعة عمل تجار الخضار والفواكه، ومجموعة عمل المطاعم، ومجموعة عمل مياه الشرب المعبأة، ومجموعة عمل الصناعات الزراعية، ومجموعة عمل الشوكولاته والحلويات، ومجموعة عمل تجار الهوريكا، ومجموعة عمل اللحوم والدواجن، ومجموعة عمل المخابز، ومجموعة عمل الأغذية العضوية، ومجموعة عمل القهوة.

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