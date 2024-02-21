بنك أمريكي كبير يرفع أجر الرئيسة التنفيذي له إلى 26 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن بنك سيتي جروب في بيان تنظيمي رفع قيمة التعويض للرئيسة التنفيذية جين فريزر بواقع 6 % إلى 26 مليون دولار لعام 2023.
ويشمل المبلغ الأجر الأساسي وقدره 1.5 مليون دولار وحوافز قدرها 24.5 مليون دولار.
وأفاد البيان الذي قُدم في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأن قرار لجنة التعويضات يعكس اعتقادا من جانب مجلس الإدارة أن إستراتيجية فريزر وغيرها من الأولويات سليمة وأنها «تطلع لنمو مستدام طويل الأمد وتحسين العائدات وتعزيز السلامة».
وسجلت سيتي جروب وهي أحد أكبر خمس بنوك في الولايات المتحدة، صافي خسارة للربع الأخير من 2023 قدرها 1.8 مليار دولار بعد تعرضها لمجموعة من الرسوم تدفع مرة واحدة.
وقالت الشركة أيضا الشهر الماضي إنها تعتزم شطب 20 ألف وظيفة في إطار خطة فريرز لإعادة هيكلة واسعة النطاق.
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