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بنك أمريكي كبير يرفع أجر الرئيسة التنفيذي له إلى 26 مليون دولار

2/21/2024 5:22:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن بنك سيتي جروب في بيان تنظيمي رفع قيمة التعويض للرئيسة التنفيذية جين فريزر بواقع 6 % إلى 26 مليون دولار لعام 2023.

ويشمل المبلغ الأجر الأساسي وقدره 1.5 مليون دولار وحوافز قدرها 24.5 مليون دولار.

وأفاد البيان الذي قُدم في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأن قرار لجنة التعويضات يعكس اعتقادا من جانب مجلس الإدارة أن إستراتيجية فريزر وغيرها من الأولويات سليمة وأنها «تطلع لنمو مستدام طويل الأمد وتحسين العائدات وتعزيز السلامة».

وسجلت سيتي جروب وهي أحد أكبر خمس بنوك في الولايات المتحدة، صافي خسارة للربع الأخير من 2023 قدرها 1.8 مليار دولار بعد تعرضها لمجموعة من الرسوم تدفع مرة واحدة.

وقالت الشركة أيضا الشهر الماضي إنها تعتزم شطب 20 ألف وظيفة في إطار خطة فريرز لإعادة هيكلة واسعة النطاق.

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