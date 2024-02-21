بنك إتش.إس.بي.سي البريطاني يسجل خسائر خلال الربع الأخير

أعلن بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز البريطاني الأربعاء تسجيل خسائر قابلة للتوزيع على المساهمين بقيمة 153 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل أرباح بقيمة 4.38 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت خسائر السهم الواحد خلال الربع الأخير 0.01 دولار مقابل أرباح بقيمة 0.22 دولار للسهم قبل عام واحد.

في الوقت نفسه سجل البنك أرباح تشغيل قبل حساب الضرائب والفوائد خلال الربع الأخير بقيمة 977 مليون دولار مقابل أرباح تشغيل بقيمة 5.05 مليار دولار في العام السابق.

كما تراجعت إيرادات البنك البريطاني بنسبة 11% إلى 13.02 مليار دولار مقابل 14.65 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2022. وتراجعت أرباح فوائد القروض بنسبة 7% إلى 8.28 مليار دولار.

وفي بورصة هونج كونج للأوراق المالية ارتفع سعر سهم إتش.إس.بي.سي بنسبة 1.04 % إلى 63.30 دولار هونج كونج.

يأتي ذلك في حين قدم بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز البريطاني نظام مكافآت جديدا لأحدث الموظفين المنضمين إلى البنك الذي يعملون في وظائف معاونة، في إطار السعي لتحسين شفافية نظام المكافآت.

وبحسب النظام الجديد سيحصل هؤلاء الموظفون على مبالغ مالية تسمى «أجرا متغيرا بناء على الأهداف» والتي سيتم تحديدها باستخدام بيانات قياسية خارجية من البنوك الأخرى، وبيانات الأجور الداخلية المرتبطة بالوظائف المشابهة في بداية كل عام.

وقال متحدث باسم البنك إن «الأجر المتغير المستهدف تم تقديمه هذا العام لأغلب الزملاء من الدرجات الرابعة حتى الثامنة، لضمان وضوح وشفافية أكبر بشأن تأثير الأداء على تحديد الأجر المتغير».

يذكر أن الآلية الجديدة ستحل محل نظام المكافآت السابق حيث لم تكن هناك أرقام مكافآت محددة كأهداف لأغلب صغار الموظفين، وتدهورت أنظمة المكافآت في البنوك النظيرة للبنك البريطاني، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض على مستوى العالم ومخاطر الركود الاقتصادي في العديد من المناطق، مما أثر على نشاط عملاء البنوك.

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