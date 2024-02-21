تراجع مؤشر النشاط الاقتصادي في أمريكا خلال شهر يناير بأكثر من التوقعات

أظهر تقرير اقتصادي، تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بأكثر قليلا من التوقعات.

وذكر معهد كونفرانس بورد للدراسات الاقتصادية، أن المؤشر الاقتصادي الرئيسي للنشاط الاقتصادي تراجع خلال يناير الماضي بنسبة 0.4% بعد تراجعه خلال الشهر السابق بنسبة 0.2%،وفق البيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي، بعد أن تراجع خلال ديسمبر الماضي بنسبة 0.1% وفقا للبيانات الأولية.

وقالت يوستانيا زابينسكا - لا مونيكا كبيرة مديري مؤشرات دورة الأعمال في كونفرانس بورد إن «تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة مجددا خلال يناير، مع استمرار تراجع عدد ساعات العمل الأسبوعية في قطاع التصنيع واستمرار العائد السلبي».

وأضافت «وفي حين يستمر تراجع المؤشر الرئيسي في الإشارة إلى الصعوبات التي تواجه النشاط الاقتصادي، فإنه لأول مرة خلال العامين الماضيين سجلت 6 من بين المؤشرات العشر الفرعية تحسنا خلال الشهور الستة الماضية.. لذلك فإن المؤشر الرئيسي لا يشير إلى ركود منتظر للاقتصاد».

في الوقت نفسه قال معهد كونفرانس بورد إن المؤشر الاقتصادي الرئيسي انكمش خلال الشهور الستة الماضية حتى نهاية الشهر الماضي بنسبة 3%، بعد تراجعه بنسبة 4.1% خلال الشهور الستة السابقة.

كما ارتفع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس حالة النشاط الاقتصادي الحالي خلال يناير الماضي بنسبة 0.2%، وهو نفس معدل ارتفاعه خلال ديسمبر.

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