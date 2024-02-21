6 شركات تستدعي نحو 55 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب عيوب في المكونات

تعتزم شركة هيونداي موتور، وتسلا كوريا، بالإضافة إلى أربع شركات أخرى لتصنيع السيارات، استدعاء ما يقرب من 55 ألف سيارة بسبب عيوب في مكوناتها، حسبما أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الشركات الست، بما في ذلك شركة كيا كورب، وفورد سيلز آند سيرفيس كوريا، وجي إس جلوبال كورب، وبومهان موبيليتي، ستقوم بإستدعاء طوعي لما إجماليه 54 ألفا و792 وحدة من 19 طرازا مختلفا، وفقا لبيان وزارة الأرض والبنية التحتية والنقل.

وقال البيان إن المشاكل التي دفعت إلى الاستدعاء تشمل مشاكل في برامج الكاميرا الخلفية في سيارة الدفع الرباعي الرائدة من تسلا موديل إكس، ونظام معيب لنقل الطاقة في الإطارات الخلفية لطراز «إي في 6» الكهربائي بالكامل من كيا ونظام معيب لنقل الطاقة في الإطارات الخلفية لطراز آيونيك 5 الكهربائي من هيونداي.

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