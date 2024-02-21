6 شركات تستدعي نحو 55 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب عيوب في المكونات

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعتزم شركة هيونداي موتور، وتسلا كوريا، بالإضافة إلى أربع شركات أخرى لتصنيع السيارات، استدعاء ما يقرب من 55 ألف سيارة بسبب عيوب في مكوناتها، حسبما أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الشركات الست، بما في ذلك شركة كيا كورب، وفورد سيلز آند سيرفيس كوريا، وجي إس جلوبال كورب، وبومهان موبيليتي، ستقوم بإستدعاء طوعي لما إجماليه 54 ألفا و792 وحدة من 19 طرازا مختلفا، وفقا لبيان وزارة الأرض والبنية التحتية والنقل.
وقال البيان إن المشاكل التي دفعت إلى الاستدعاء تشمل مشاكل في برامج الكاميرا الخلفية في سيارة الدفع الرباعي الرائدة من تسلا موديل إكس، ونظام معيب لنقل الطاقة في الإطارات الخلفية لطراز «إي في 6» الكهربائي بالكامل من كيا ونظام معيب لنقل الطاقة في الإطارات الخلفية لطراز آيونيك 5 الكهربائي من هيونداي.
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