محافظ بنك إنجلترا يشير إلى إمكانية خفض الفائدة خلال العام الحالي

قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي إن البنك لا يحتاج لانتظار انخفاض معدل التضخم إلى 2% حتى يبدأ التفكير في خفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن المستثمرين الذين يتوقعون تغيير في أسعار الفائدة خلال العام الحالي على حق.

وأضاف بيلي في كلمة له أمام أعضاء مجلس العموم البريطاني إن رهان السوق على خفض الفائدة خلال العام الحالي «معقول»، وأنه يشعر بالارتياح تجاه احتمالات خفض الفائدة، ولكن توقيت وحجم التخفيضات المنتظر تعتمد على مدى التقدم الذي يتحقق في مواجهة معدل التضخم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيلي القول «لا نحتاج إلى انخفاض معدل التضخم إلى النطاق المستهدف قبل خفض أسعار الفائدة. يجب أن أكون واضحا تماما في هذا الشأن، ليس ضروريا» أن يتراجع معدل التضخم إلى مستوى 2% المستهدف قبل خفض الفائدة.

وذكرت بلومبرج أن رهان المستثمرين على خفض أسعار الفائدة البريطانية خلال العام الحالي تزايد بعد التصريحات التي تشير إلى أن البنك المركزي حول اهتمامه نحو التراجع عن سلسلة زيادة الفائدة بقوة مع استمرار التضخم المرتفع.

يأتي ذلك في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بمعدل أقل من المتوقع خلال يناير الماضي، حيث تراجعت تكلفة المواد الغذائية والسلع المنزلية، مما عزز التوقعات بإمكانية عودة معدل التضخم إلى مستهدف بنك إنجلترا قريبا.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصادرة قبل نحو أسبوع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4٪ خلال يناير الماضي، مقارنة بعام 2022.

وكانت أسعار المستهلكين قد سجلت ارتفاعا بنفس الوتيرة بنسبة 4٪ خلال ديسمبر الماضي.

وكان بنك إنجلترا وخبراء اقتصاديون من القطاع الخاص قد توقعوا أن يرتفع معدل التضخم خلال يناير الماضي ليصل إلى 4.1%.

والأهم من ذلك بالنسبة لصانعي السياسات في البنك المركزي، هو أن معدل ارتفاع تضخم الخدمات، الذي يرتبط بشكل مباشر بالضغوط المحلية، جاء أقل من المتوقع ليصل إلى 6.5% خلال يناير الماضي.

وكان بنك إنجلترا قد توقع ارتفاع معدل تضخم الخدمات بنسبة 6.6%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز