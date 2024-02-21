Wednesday, 21 February 2024 02:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جوجل تلجأ إلى محكمة ألمانية لمحاولة حماية أسرار المهنة

2/21/2024 5:22:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

لجأت شركة جوجل، عملاق التكنولوجيا، إلى المحكمة الاتحادية الألمانية الثلاثاء لمحاولة حماية أسرار عملها بعدما قال مكتب حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار الألماني إنها يجب أن تكشف ممارساتها إلى اثنين من المنافسين.

ويجري المكتب تحقيقا فيما إذا كانت جوجل تستغل قوتها في السوق فيما يتعلق بأنظمة المعلومات والترفيه في المركبات.

ويرغب المكتب الآن في مشاركة جزء من تحقيقاته مع شركة «توم توم» المتخصصة في خدمة تصفح الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ومزود المساعدة الصوتية «سيرينس» لمعرفة ما إذا كانت الشركتان تعتقدان أن هناك مخاوف بشأن المنافسة.

وقال ممثل مكتب حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار للمحكمة في كارلسروه إن المنافسين يعرفون السوق بشكل أفضل وفي وضع أفضل للحكم على المعايير المتعلقة بهذه القضية.

إلا أن محامي جوجل أكد أن المكتب تمادى كثيرا وأن الشركتين ليستا بحاجة إلى التفاصيل الدقيقة لتكوين فكرة ولكن رؤية عامة فقط.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المحكمة ستعلن عن قرار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN21022024000110011019ID1107879577

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث