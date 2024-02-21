جوجل تلجأ إلى محكمة ألمانية لمحاولة حماية أسرار المهنة

(MENAFN
- Al-Bayan)
لجأت شركة جوجل، عملاق التكنولوجيا، إلى المحكمة الاتحادية الألمانية الثلاثاء لمحاولة حماية أسرار عملها بعدما قال مكتب حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار الألماني إنها يجب أن تكشف ممارساتها إلى اثنين من المنافسين.
ويجري المكتب تحقيقا فيما إذا كانت جوجل تستغل قوتها في السوق فيما يتعلق بأنظمة المعلومات والترفيه في المركبات.
ويرغب المكتب الآن في مشاركة جزء من تحقيقاته مع شركة «توم توم» المتخصصة في خدمة تصفح الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ومزود المساعدة الصوتية «سيرينس» لمعرفة ما إذا كانت الشركتان تعتقدان أن هناك مخاوف بشأن المنافسة.
وقال ممثل مكتب حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار للمحكمة في كارلسروه إن المنافسين يعرفون السوق بشكل أفضل وفي وضع أفضل للحكم على المعايير المتعلقة بهذه القضية.
إلا أن محامي جوجل أكد أن المكتب تمادى كثيرا وأن الشركتين ليستا بحاجة إلى التفاصيل الدقيقة لتكوين فكرة ولكن رؤية عامة فقط.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت المحكمة ستعلن عن قرار.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN21022024000110011019ID1107879577
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.