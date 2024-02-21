قانون الهجرة إلى ألمانيا .. توقعات بتعيين 25 ألف شخص من خارج أوروبا في 2024

أشارت تقديرات الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا إلى أن المرحلة الثانية من قانون هجرة الكوادر الفنية ستؤدي إلى تسهيلات كبيرة في توظيف الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوكالة التي يقع مقرها في مدينة نورنبرج جنوبي ألمانيا الثلاثاء إن الشركات في ألمانيا يمكنها هذا العام توظيف حوالي 25 ألف شخص من القوى العاملة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مؤقتاً، على سبيل المثال لتغطية الذروات الموسمية.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من القانون ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس المقبل.

وأوضحت الوكالة أن الشرط الأساسي للتعيين هو العمل لمدة لا تقل عن 30 ساعة في الأسبوع، والعمل بموجب عقود تخضع للقواعد الخاصة بالأجور والتأمينات الاجتماعية الإجبارية، وتكفل صاحب العمل بتغطية تكاليف السفر.

وتابعت الوكالة أن التعيين لا يشترط وجود درجة جامعية أو تدريب مهني، وساقت مثالاً على ذلك بالعمل في المطاعم أو في المطارات. وتبلغ أقصى مدة للتوظيف ثمانية أشهر.

ونوهت الوكالة أن الحصة التي أعلنت عنها بـ 25 ألف عامل لا تتضمن عمال الحصاد.

وبحسب تقديرات الوكالة، من المتوقع أن يصبح القدوم إلى ألمانيا أسهل اعتبارا من مطلع الشهر المقبل أيضا بالنسبة للأجانب ذوي الخبرة المهنية حيث يمكن للأشخاص الذين حصلوا على درجة جامعية أو على تدريب مهني لمدة لا تقل عن سنتين في الخارج، بالإضافة إلى خبرة مهنية لا تقل عن سنتين، أن يمارسوا في ألمانيا مستقبلا مهنة تتطلب مؤهلا.

وذكرت الوكالة أن هذه القاعدة تنطبق على المهن غير المنظمة (التي لا تتطلب ترخيصا أو تنظيما من قبل السلطات المختصة) حتى لو كان الاعتراف بمؤهل المتقدم لا يزال معلقا في ألمانيا. ومن أمثلة المهن المنظمة التي لا تخضع لهذه القاعدة: التمريض والهندسة المعمارية والوظائف الحكومية والأطباء.

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