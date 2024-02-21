«صحة دبي» تطلق مشروع «تقييم خدمات الرعاية الحرجة والتحويل في الحالات الطارئة»

أطلقت هيئة الصحة في دبي مشروع " تقييم خدمات الرعاية الحرجة والتحويل في الحالات الطارئة"، بالتعاون مع مؤسسة الاعتماد الكندي الدولي والمعايير الصحية (HSO/AC).

يأتي المشروع كخطوة داعمة لإستراتيجية الطب الطارئ للهيئة وضمن مبادراتها لتوفير نظام صحي فعال ومتكامل قائم على التميز والتطوير في المجالات كافة.

ويهدف المشروع إلى ضمان تطبيق مسار آمن وفعال لمرضى حالات الطب الطارئ، وتقديم خدمات الرعاية الحرجة وخدمات الطب الطارئ، بكفاءة وجودة عالية في إمارة دبي.

وأكد الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي، أن المريض هو محور الاهتمام في جميع مبادرات هيئة الصحة في دبي، مشيراً إلى أن التعاون مع مؤسسة الاعتماد الكندي يمثل خطوة هامة في تحقيق رؤية الهيئة بأن تكون " دبي موطن الريادة في الصحة والسعادة والازدهار".

ولفت إلى المراحل المتعددة للمشروع التي تتضمن تقييم النظام الحالي لطب الطوارئ بالإمارة والتعرف على أهم نقاط القوة ومجالات التحسين والعمل على تحقيقها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع الشركاء الإستراتيجيين في الخدمة كمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومؤسسة دبي للضمان الصحي والمنشآت الصحية المقدمة لخدمات الطب الطارئ في الإمارة بالقطاع الصحي الحكومي والخاص وغيرهم من الشركاء الرئيسيين ذوي الصلة لضمان إجراء التقييم الشامل والدقيق للنظام الحالي.

وقال الدكتور الملا إن التقييم تضمن تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية لمجموعة من المستشفيات المقدمة للخدمة في إمارة دبي، للتعرف على النظام المطبق حالياً وكيفية تطويره بما يضمن شمولية الخدمة وتقليل التباين في التعامل مع حالات مرضى الطوارئ.

من جانبها أوضحت ليزلي تومسون الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الاعتماد الكندي، أن التعاون بين هيئة الصحة في دبي والمؤسسة بشأن تعزيز منظومة الطب الطارئ في الإمارة يرتكز على تعزيز قيم التميز والجودة في واحدة من أهم الخدمات الصحية المقدمة لسكان إمارة دبي وهي خدمات الطب الطارئ.

وأشارت إلى الشراكة والتعاون القائم والمثمر بين الهيئة والمؤسسة لتقديم التسهيلات كافة لنجاح المشروع وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية وضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال لترسيخ مكانة دبي الرائدة على خارطة الصحة العالمية.

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