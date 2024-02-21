«ذي بودي شوب» ستقفل نصف متاجرها في المملكة المتحدة

أعلنت شركة «ذي بودي شوب» المعروفة بمستحضرات التجميل، والتي قدمت طلباً للإفلاس في المملكة المتحدة، أنها ستغلق حوالى نصف متاجرها البالغ عددها 198 في البلاد، وستلغي 270 وظيفة تقريبا في مقرها الرئيسي، على ما أفادت شركة «اف آر بي» الاستشارية .

وأعلنت «اف آر بي» الحارس القضائي لشركة «ذي بودي شوب» في بريطانيا أنّ «سبعة متاجر ستغلق اليوم، وسيليها عمليات إغلاق متاجر أخرى».

وقالت «اف آر بي» في بيان «بمجرد اكتمال إعادة الهيكلة، سيظل أكثر من نصف متاجر ذي بودي شوب في المملكة المتحدة والبالغ عددها 198 متجراً مفتوحة»، بينما «يُتوقّع أن ينخفض عدد الموظفين في المقر الرئيسي بنحو 40%».

وتوظف الشركة قرابة 7000 شخص في العالم، بينهم 2200 داخل مقرها الرئيسي وفي متاجرها بالمملكة المتحدة. ومع أنّ عدد الموظفين الذين سيُصرفون من المتاجر لم يُحدد، يُفترض أن تؤدي عمليات إغلاق المتاجر إلى صرف أعداد إضافية من الأشخاص.

وفي نهاية عام 2023، باعت «ناتورا كوزميتيكوس» البرازيلية «ذي بودي شوب» إلى «أوريليوس» لقاء نحو ربع مليار يورو، كانت دفعتها الشركة البرازيلية عندما اشترت المجموعة في العام 2017 من «لوريال» الفرنسية.

وذكرت «اف آر بي» أنّ إعادة الهيكلة التي ترمي إلى «تأمين مستقبل» الشركة، تشمل «ذي بودي شوب» في المملكة المتحدة فقط لا في بقية فروعها في العالم.

وأضافت «بعد سنوات من عدم الربحية وبعد تقييم شامل لأنشطة ذي بودي شوب في المملكة المتحدة»، توصل المسؤولون إلى أن «التكوين الحالي لمحفظة المتاجر لم يعد قابلاً للاستمرار».

وأشارت إلى أن عمليات الإغلاق ستكون مصحوبة «بتركيز متجدد على منتجات الماركة وقنوات البيع عبر الإنترنت واستراتيجيات البيع بالجملة، مما سيُرجِع مكانتها في المجال ويعزز عودتها إلى الاستقرار المالي».

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