العقارات السكنية بدبي تحقق أفضل أداء لها على الإطلاق في 2023

شهد سوق دبي العقاري نمواً مستمراً خلال العام الماضي، مدفوعاً بالزيادة في عدد الوافدين، وصدور التعديلات الأخيرة في قوانين الاستثمار العقاري المتعلقة بمنح التأشيرة الذهبية، يضاف إلى ذلك اقتصاد دبي المتنامي والمتنوع بشكل عام. وأصدرت «سفلز»، المزود العالمي للخدمات العقارية، تقرير سوق دبي العقاري لعام 2023 لتكشف من خلاله عن نتائج قوية للعام في مختلف قطاعات سوق دبي العقاري.

وسجل قطاع العقارات السكنية أفضل نتائج سنوية له على الإطلاق، حيث نمت المعاملات السنوية بنسبة 29%، ليصل إلى أعلى مستوى له بعد أن تم بيع 118,200 وحدة. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها إجمالي حجم المعاملات مستوى المئة ألف وحدة. ويشهد السوق السكني اتجاهاً تصاعدياً منذ العام 2021 حين تم تداول 55,500 وحدة، بنسبة نمو سنوية قدرها 69%. وفي غضون عامين، تضاعفت مستويات النشاط في هذا القطاع، ما أدى إلى تسجيل علامة فارقة جديدة للسوق. وتندرج دبي الآن ضمن قائمة عدد قليل من المدن العالمية التي حافظت على استمرارية نمو الطلب منذ رفع قيود جائحة كورونا.

وقال سوابنيل بيلاي، المدير المساعد للأبحاث في سفلز الشرق الأوسط: "يبدو ملاحظاً أن معنويات الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات لا تزال إيجابية. وبينما تشهد القطاعات غير النفطية توسعاً كبيراً خلال العامين الماضيين، تظهر دلائل مؤكدة على وضعها الصحي ومكانتها الجيدة بما يؤهلها لتحقيق المزيد من النمو خلال الإثني عشر شهراً المقبلة، وسيعود ذلك بالنفع حتماً على القطاع العقاري. ومع ذلك، قد تتكشّف مخاطر زيادة المعروض من الأصول المختارة في عدد قليل من المواقع، ما سيؤدي إلى كبح أي زيادة كبيرة في متوسط الأسعار في المستقبل".

العقارات قيد الإنشاء

وخلال العام، تبوأت العقارات قيد الإنشاء صدارة الطلب، حيث بلغت حصة الوحدات على الخريطة 55% من إجمالي الوحدات المباعة. وعلى مدار العام، حدث تحول نحو الطلب المدفوع بالأهداف الاستثمارية خاصة خلال النصف الثاني، في حين تراجع غرض الاستخدام النهائي بشكل طفيف. وفي المجمل، تم بيع 65,000 وحدة على الخريطة في العام 2023، بينما بيعت 53,200 وحدة جاهزة خلال نفس العام.

واستمر نشاط السوق في التحول نحو الأسواق الفرعية طوال 2023 في جنوب شرق الإمارة، حيث استحوذت هذه المنطقة على أكثر من 52% من إجمالي الوحدات المباعة في العام ذاته. وكان نشاط المعاملات بارزاً في عدد من المواقع، ومن أبرزها جميرا فيليج سيركل و "دبي سبورتس سيتي" والمرابع العربية و "دبي هيلز إستيت"، ووجهات أخرى.

وواصلت الشقق ريادتها كأكثر أنواع العقارات تداولاً، حيث بلغت حصتها 78% من إجمالي المعاملات المسجلة في العام 2023. وفي الوقت نفسه، حافظ الطلب على الفلل ووحدات التاون هاوس على استقراره. وبرز عدد من المواقع في هذا المجال، نذكر منها "داماك لاغونز" و "داماك هيلز 2" و "المرابع العربية 3" ضمن المواقع الشهيرة لمعاملات الفلل. وبعد أن اكتملت أعمال بناء الفلل الجديدة في المواقع المشمولة بالتعاملات خلال العام، مثل "جوي تاون هاوسز" في المرابع العربية 3، وفلل "كوريسيا" في البراري ومشاريع أخرى، يمكن أن تمثّل هذه المشاريع المحرك الرئيسي لصفقات الوحدات الجاهزة.



مبيعات وتأجير المكاتب

شهد سوق العقارات المكتبية طفرة في الطلب في 2023. وأسهم النمو الاقتصادي المستدام، وتوسع القطاع غير النفطي، ومواصلة الجهود لتحسين معايير سهولة ممارسة الأعمال التجارية، والمبادرات الحكومية في خلق المزيد من فرص العمل، مثل "مبادرة 100 شركة من المستقبل". وأسهمت هذه العوامل مجتمعة في ازدهار الطلب بين العملاء الباحثين عن المساحات المكتبية.

وتركّز الطلب خلال العام على الأصول التي تمتاز بجودتها العالية والمعززة بالمعايير البيئية. ويقود هذا الاتجاه التحرك التدريجي والواضح من جانب الشركات نحو ممارسات الأعمال الأكثر استدامة.

وأدى العرض المحدود للأصول من الدرجة الأولى مع ارتفاع مستويات الطلب عليها إلى تدني المساحات الشاغرة، وبالتالي صعود القيم الإيجارية. وكانت المباني في منطقة مركز دبي المالي العالمي والمباني المحيطة بها من الدرجة الأولى من بين المشاريع التي سجّلت أعلى مستويات الطلب، خاصة من الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية والاستشارات. وأدى ذلك إلى ارتفاع المتوسط السنوي للإيجارات في مركز دبي المالي العالمي بنسبة 22%. ومع ذلك، سجّل عدد قليل من المشاريع داخل تلك المنطقة الصغيرة زيادات سنوية في الإيجارات بنسبة تجاوزت 40%. وارتفع متوسط القيم الإيجارية السنوية للمساحات من الدرجة الأولى بنسبة 18% في جميع أنحاء المدينة.

وقالت باولا والش، مديرة خدمات المعاملات في سفلز الشرق الأوسط: "على عكس الأوضاع السائدة في الأسواق العالمية الأخرى التي تظهر حتى الآن مستويات منخفضة من الطلب على المساحات المكتبية مقارنة بمتوسط ما قبل الوباء، تبدو الأوضاع العامة بدبي مختلفة في 2023 بفضل التوسع ودخول المشاريع إلى السوق. ومن جهة أخرى، أدى نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ في جميع أنحاء البلاد إلى زيادة الطلب على المساحات المكتبية في جميع أنحاء المدينة".

وواصلت وكالات إدارة مساحات العمل المشتركة توسعة نطاق وجودها في المدينة، حيث يعزى ذلك إلى زيادة الطلب القوي على المساحات المُدارة جيداً لما توفرها من حلول مرنة وخيارات فعالة من حيث التكلفة.



الإيجار في القطاع الصناعي

كان القطاع الصناعي واللوجستي في دبي من بين فئات الأصول العقارية الأكثر مرونة على مستوى المدينة، حيث حافظ نشاط السوق على ازدهاره طوال العام 2023. وجاء ذلك بفضل التوسع المستمر في القطاع غير النفطي. ولا يزال هناك نقص في الأصول عالية الجودة، لا سيما المرافق الأكبر حجماً التي تزيد مساحتها عن 10,000 متر مربع، نظراً لإقدام المستأجرين على توسيع مساحات مستودعاتهم.

وأظهر الطلب على مساحات التخزين المبنية حسب الطلب اتجاهاً قوياً، وتجلّى ذلك بشكل خاص من جانب الشركات التي تخطط للتوسعات المستقبلية والاستثمار في مرافق المستودعات الحديثة، التي توفر وظائف تشغيلية أفضل وميزات الاستدامة.

وأضاف مايكل فينتون، مدير الشؤون الصناعية واللوجستية في شركة سفلز الشرق الأوسط: "لقد تمكنت الشركات العاملة في قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة وشركات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية من حجز مراتب متقدمة لها في صدارة النشاط في العام 2023. وإلى جانب المستأجرين الحاليين، تم تسجيل مستويات قوية من الاستفسارات والمعاملات من قبل المستأجرين الجدد في السوق، خاصةً من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك قطاع التصنيع، على خلفية ظهور فرص الإنتاج والتوريد في السوق المحلي".

واحتلت الشركات من قطاع النفط والغاز ترتيباً متقدماً على قائمة الشركات الرائدة الأخرى التي تشغل مساحات التخزين والمساحات الصناعية في جميع أنحاء الدولة. وتستعد هذه الفئة لتلبية الارتفاع المتوقع في الطلب نتيجة الزيادة المحتملة في إنتاج النفط.

واختتم فينتون حديثه بالقول: "ظل الطلب قوياً من جانب الشركات العائلية والصناديق الاستثمارية والأفراد من ذوي الثروات العالية الباحثين عن الأصول للاستخدامات الصناعية ولأغراض التخزين. ولاحظنا أيضاً اهتماماً من جانب المطورين الإقليميين للاستثمار والمشاركة في نمو القطاع".

وعلى مستوى الأسواق الصغيرة، برزت المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) كوجهة مفضلة لشركات الرعاية الصحية والأدوية، حيث توفر للمستأجرين مستودعات يمكن التحكم بدرجة حرارتها، فضلاً عن متطلبات البنية التحتية الداعمة لقطاع علوم الحياة. وكانت دبي الجنوب ومجمع دبي للاستثمار من بين المناطق النشطة الأخرى التي استقبلت مستويات عالية من الطلب على المخازن خلال العام 2023.

وزادت أيضاً عمليات إطلاق المشاريع الجديدة، ويوجد حالياً ما يقرب من 650 ألف قدم مربع من المساحات ضمن الدرجة الأولى قيد الإنشاء، ومن المرجح أن يتم تسليمها في غضون العام الجاري 2024.

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