الأرصاد طقس دافئ نهارا ومائل للبرودة ليلا والعظمى 24

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ لنهار اليوم الأربعاء،والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا

للبرودة إلى بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 24 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 11 درجة مئوية.