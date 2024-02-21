اليوسف يقدم إقررا بذمته المالية إلى نزاهة

اليوسف يقدم إقررا بذمته المالية إلى نزاهة
التاريخ
2/21/2024 5:16:54 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، إقراراً بذمته المالية وفقا للقانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ولائحته التنفيذية.
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