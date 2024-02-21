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اليوسف يقدم إقررا بذمته المالية إلى نزاهة

2/21/2024 5:16:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، إقراراً بذمته المالية وفقا للقانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ولائحته التنفيذية.

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