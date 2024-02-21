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الجامعة العربية تستنكر الفيتو الأميركي ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار بغزة

2/21/2024 5:16:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 21 شباط (بترا )- استنكرت الجامعة العربية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) لإفشال مشروع قرار تقدمت به الجزائر، نيابة عن المجموعة العربية، للمُطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة
ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي عن أمين الجامعة أحمد أبو الغيط " أسفه الشديد كون هذه هي المرة الثالثة منذ اندلاع الأزمة التي تتدخل فيها الولايات المتحدة لإفشال مشروع قرار يهدف إلى وقف إطلاق النار، بما يُشير بوضوح إلى مسؤوليتها السياسية والأخلاقية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع".
وقال إن "المواقف الأميركية تخصم من مصداقية المنظومة الأممية، وتُعزز من حالة الشلل التي تشهدها الأمم المتحدة، الأمر الذي يوفر غطاء سياسياً لإسرائيل لمواصلة العدوان في ظل عجز دولي عن إيقافه الجرائم الشنيعة التي تُرتكب كل يوم بحق المدنيين الفلسطينيين".
وأضاف أن مشروع القرار يعكس موقفاً متوازناً يُعطي الأولوية للأبعاد الإنسانية وإنقاذ مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يظلون عُرضة لآلة القتل الإسرائيلية وللتجويع والمرض في حال استمرار الحرب.
-- (بترا )
ن ا /اص/ س س
21/02/2024 10:51:26

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