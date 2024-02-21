ارتفاع أسعار الذهب عالمياً والأسواق تترقب محضر الفيدرالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً في المعاملات الفورية اليوم الأربعاء، بنسبة 0.4% إلى 2030.7 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من شباط.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2041.3 دولار للأوقية.
وواصل مؤشر الدولار خسائره لليوم الثالث على التوالي، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.
وتتجه كل الأنظار نحو محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومن المتوقع أن تظل أسعار الذهب في الاتجاه الصعودي.
MENAFN21022024000208011052ID1107879496
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.