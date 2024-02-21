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ارتفاع أسعار الذهب عالمياً والأسواق تترقب محضر الفيدرالي

2/21/2024 5:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً في المعاملات الفورية اليوم الأربعاء، بنسبة 0.4% إلى 2030.7 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من شباط.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2041.3 دولار للأوقية.
وواصل مؤشر الدولار خسائره لليوم الثالث على التوالي، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.
وتتجه كل الأنظار نحو محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومن المتوقع أن تظل أسعار الذهب في الاتجاه الصعودي.













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