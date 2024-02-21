سموتريتش يرد على منتقدي تصريحاته أن عودة المحتجزين ليست مهمة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- رد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على منتقديه على تصريحاته حول عدم أهمية عودة المحتجزين، وقال وفقًا لموقع، "واينت" الإلكتروني، "لن أتوقف عن قول الحقيقة: يجب أن نهزم وندمر حماس، وفقط في وبهذه الطريقة، سنتمكن أيضاً من إعادة المختطفين إلى ذويهم وتحرير بلد بأكمله من الأسر".
وكان الوزير سموتريتش قد قال أمس الثلاثاء، "أنا مصدوم من أن هناك من يستخدم المختطفين لإثارة سياسية". سُئلت في إحدى المقابلات: ما هو الأهم؟ وقلت أنه لا داعي لخلق منافسة، فالطريقة لإعادة المختطفين هي الضغط على حماس".
وأضاف سموتريتش نداء إلى الوزير بيني غانتس، داعيا إياه إلى“وضع السياسة جانبا. شعب إسرائيل متحد، يقاتل، ويدفع ثمنا باهظا وملتزما بالنصر”.
وكان الوزير سموتريتش قد أشار أمس الثلاثاء خلال مقابلة معه، إلى أن صفقة المختطفين، "ليس الشيء الأكثر أهمية. لماذا نقيم منافسة؟ نحن بحاجة إلى تدمير حماس. هذا مهم للغاية". لكن قول "بأي ثمن" يمثل مشكلة".
ورد رئيس "معسكر الدولة" الوزير بيني غانتس على كلام سموتريتش بأن "عودة المختطفين ليست الأهم"، وقال إن "عودة المختطفين ليست هدفنا فقط في الحرب، بل هي الأهم، واجبنا الأخلاقي كدولة وشعب. هذا هو الشيء الأكثر إلحاحا. ولن نفوت أي فرصة لإعادتهم إلى الوطن".
وأضاف زعيم المعارضة يائير لابيد أن "هذا وصمة عار أخلاقية. لا يمكن للأشخاص الذين لا قلب لهم أن يستمروا في قيادة دولة إسرائيل إلى الهاوية."
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