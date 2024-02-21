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سموتريتش يرد على منتقدي تصريحاته أن عودة المحتجزين ليست مهمة

2/21/2024 5:11:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- رد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على منتقديه على تصريحاته حول عدم أهمية عودة المحتجزين، وقال وفقًا لموقع، "واينت" الإلكتروني، "لن أتوقف عن قول الحقيقة: يجب أن نهزم وندمر حماس، وفقط في وبهذه الطريقة، سنتمكن أيضاً من إعادة المختطفين إلى ذويهم وتحرير بلد بأكمله من الأسر".

وكان الوزير سموتريتش قد قال أمس الثلاثاء، "أنا مصدوم من أن هناك من يستخدم المختطفين لإثارة سياسية". سُئلت في إحدى المقابلات: ما هو الأهم؟ وقلت أنه لا داعي لخلق منافسة، فالطريقة لإعادة المختطفين هي الضغط على حماس".

وأضاف سموتريتش نداء إلى الوزير بيني غانتس، داعيا إياه إلى“وضع السياسة جانبا. شعب إسرائيل متحد، يقاتل، ويدفع ثمنا باهظا وملتزما بالنصر”.

وكان الوزير سموتريتش قد أشار أمس الثلاثاء خلال مقابلة معه، إلى أن صفقة المختطفين، "ليس الشيء الأكثر أهمية. لماذا نقيم منافسة؟ نحن بحاجة إلى تدمير حماس. هذا مهم للغاية". لكن قول "بأي ثمن" يمثل مشكلة".

ورد رئيس "معسكر الدولة" الوزير بيني غانتس على كلام سموتريتش بأن "عودة المختطفين ليست الأهم"، وقال إن "عودة المختطفين ليست هدفنا فقط في الحرب، بل هي الأهم، واجبنا الأخلاقي كدولة وشعب. هذا هو الشيء الأكثر إلحاحا. ولن نفوت أي فرصة لإعادتهم إلى الوطن".

وأضاف زعيم المعارضة يائير لابيد أن "هذا وصمة عار أخلاقية. لا يمكن للأشخاص الذين لا قلب لهم أن يستمروا في قيادة دولة إسرائيل إلى الهاوية."

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