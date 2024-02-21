هالاند يضع سيتي على بعد نقطة من ليفربول متصدر البريميرليغ

MENAFN - Amman Net) محا المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند أي تساؤلات حول لمسته التهديفية بعدما سجل هدف مانشستر سيتي الوحيد في الفوز 1-صفر على ضيفه برنتفورد، الثلاثاء، ليتقدم الفائز للمركز الثاني متأخرا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولدى سيتي الذي يدربه بيب غوارديولا، والذي لم يخسر في آخر 10 مباريات في الدوري وتساوى أخيرا مع منافسيه على اللقب ليفربول وأرسنال في عدد المباريات التي خاضها، 56 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على أرسنال.

ويحتل برنتفورد المركز 14 ويتقدم عن منطقة الهبوط بفارق 5 نقاط.

واستعاد هالاند، الذي دفع الكاميرا قبل 3 أيام لإحباطه بعدما أهدر 9 فرص للتسجيل محققا الرقم الأسوأ في مسيرته في التعادل 1-1 مع تشلسي، حسه التهديفي ورفع عدد أهدافه في الدوري إلى 17 هدفا.

وافتتح المهاجم النرويجي الأهداف في الدقيقة 71 حين انطلق بسرعة نحو تمريرة طولية من خوليان ألفاريز ليتفوق على المدافع كريستوفر آير قبل أن يسدد في مرمى الحارس مارك فليكن.

وبذلك يكون هالاند قد سجل في شباك جميع الفرق التي لعب أمامها في الدوري الإنجليزي الممتاز. ولم يسبق لهداف الدوري الموسم الماضي مواجهة لوتون تاون بعد.