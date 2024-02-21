هالاند يضع سيتي على بعد نقطة من ليفربول متصدر البريميرليغ

(MENAFN
- Amman Net) محا المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند أي تساؤلات حول لمسته التهديفية بعدما سجل هدف مانشستر سيتي الوحيد في الفوز 1-صفر على ضيفه برنتفورد، الثلاثاء، ليتقدم الفائز للمركز الثاني متأخرا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ولدى سيتي الذي يدربه بيب غوارديولا، والذي لم يخسر في آخر 10 مباريات في الدوري وتساوى أخيرا مع منافسيه على اللقب ليفربول وأرسنال في عدد المباريات التي خاضها، 56 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على أرسنال.
ويحتل برنتفورد المركز 14 ويتقدم عن منطقة الهبوط بفارق 5 نقاط.
واستعاد هالاند، الذي دفع الكاميرا قبل 3 أيام لإحباطه بعدما أهدر 9 فرص للتسجيل محققا الرقم الأسوأ في مسيرته في التعادل 1-1 مع تشلسي، حسه التهديفي ورفع عدد أهدافه في الدوري إلى 17 هدفا.
وافتتح المهاجم النرويجي الأهداف في الدقيقة 71 حين انطلق بسرعة نحو تمريرة طولية من خوليان ألفاريز ليتفوق على المدافع كريستوفر آير قبل أن يسدد في مرمى الحارس مارك فليكن.
وبذلك يكون هالاند قد سجل في شباك جميع الفرق التي لعب أمامها في الدوري الإنجليزي الممتاز. ولم يسبق لهداف الدوري الموسم الماضي مواجهة لوتون تاون بعد.
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